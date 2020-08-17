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Объявлены наставники девятого сезона шоу "Голос"
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта объявил наставников нового, девятого сезона, вокального шоу "Голос". РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:33
полина гагарина
культура
музыка
новости культуры
"голос"
валерий сюткин
дмитрий нагиев
юрий аксюта
константин меладзе
шнур (сергей шнуров)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
полина гагарина, музыка, новости культуры, "голос", валерий сюткин, дмитрий нагиев, юрий аксюта, константин меладзе, шнур (сергей шнуров)

Объявлены наставники девятого сезона шоу "Голос"

18:33 17.08.2020
14944
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта объявил наставников нового, девятого сезона, вокального шоу "Голос".

"Этим будут заниматься: Сергей Шнуров, Василий Вакуленко (Баста), Полина Гагарина и Валерий Сюткин", — зачитал имена Аксюта.

В предыдущем сезоне одним из судей был продюсер Константин Меладзе. Теперь его заменил Баста.
По словам Юрия Аксюты, к съемкам новых выпусков шоу должны приступить уже завтра.
Проект "Голос" — российская версия телевизионного конкурса The Voice, в котором судьи с помощью этапа слепых прослушиваний набирают себе в команды наиболее талантливых и способных участников. Затем артисты борются за звание лучшего исполнителя сезона.
В эфире "Первого канала" шоу впервые вышло в октябре 2012 года. Все эти годы "Голос" ведет Дмитрий Нагиев.
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