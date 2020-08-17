https://ria.ru/20200817/1575907300.html
Объявлены наставники девятого сезона шоу "Голос"
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта объявил наставников нового, девятого сезона, вокального шоу "Голос". РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:33
2020-08-17T18:33
полина гагарина
культура
музыка
новости культуры
"голос"
валерий сюткин
дмитрий нагиев
юрий аксюта
константин меладзе
шнур (сергей шнуров)
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https://ria.ru/20200814/1575783166.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148387/80/1483878089_0:0:4000:2250_1400x0_80_0_0_f19d393ebd5fc75cddc2f64ed71cf22e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полина гагарина, музыка, новости культуры, "голос", валерий сюткин, дмитрий нагиев, юрий аксюта, константин меладзе, шнур (сергей шнуров)