Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии

"НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает своего присутствия в регионе. Мы остаемся бдительными, ограничиваемся обороной и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО. Мы поддерживаем суверенную и независимую Белоруссию", - говорится в документе.