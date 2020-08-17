https://ria.ru/20200817/1575906549.html
Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии
НАТО не представляет угрозы для Белоруссии, поддерживает ее независимость и суверенитет, говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:01
2020-08-17T18:01
протесты в белоруссии
нато
белоруссия
йенс столтенберг
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575864118.html
Sergej Klassen
Говорил волк, обхаживая овечку.
13
8
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575860514_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a7117c30c2cdba98353a9ad8de3e0482.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, белоруссия, йенс столтенберг, в мире