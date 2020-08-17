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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575906549.html
Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии
НАТО не представляет угрозы для Белоруссии, поддерживает ее независимость и суверенитет, говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:01
протесты в белоруссии
нато
белоруссия
йенс столтенберг
в мире
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
нато, белоруссия, йенс столтенберг, в мире

Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии

18:01 17.08.2020
1688
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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БРЮССЕЛЬ. 17 авг – РИА Новости. НАТО не представляет угрозы для Белоруссии, поддерживает ее независимость и суверенитет, говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
"НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает своего присутствия в регионе. Мы остаемся бдительными, ограничиваемся обороной и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО. Мы поддерживаем суверенную и независимую Белоруссию", - говорится в документе.
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13326401526
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Протесты в БелоруссииНАТОБелоруссияЙенс СтолтенбергВ мире
Популярные комментарии
Говорил волк, обхаживая овечку.
17 августа, 18:02
Sergej Klassen
1010002
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