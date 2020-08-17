На форуме "Тюменское образование" расскажут о новых формах обучения

ТЮМЕНЬ, 17 авг - РИА Новости. Форум "Тюменское образование – 2020", в рамках которого эксперты, приглашенные Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение", расскажут преподавателям школ о новых форматах обучения, стартовал в понедельник в области, сообщает департамент образования и науки региона.

До 21 августа на форуме в режиме онлайн будут проходить практикумы, вебинары, дискуссионные площадки и мастер-классы. Учителям, в частности, расскажут о работе с электронными досками, использовании цифровых ресурсов, выстраивании психологической работы с детьми.