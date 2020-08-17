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На форуме "Тюменское образование" расскажут о новых формах обучения
Форум "Тюменское образование – 2020", в рамках которого эксперты, приглашенные Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение",... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:08
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353
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социальный навигатор, сн_образование, тюменский государственный университет, тюменская область, общество

На форуме "Тюменское образование" расскажут о новых формах обучения

16:49 17.08.2020 (обновлено: 17:08 17.08.2020)
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
ТЮМЕНЬ, 17 авг - РИА Новости. Форум "Тюменское образование – 2020", в рамках которого эксперты, приглашенные Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение", расскажут преподавателям школ о новых форматах обучения, стартовал в понедельник в области, сообщает департамент образования и науки региона.
До 21 августа на форуме в режиме онлайн будут проходить практикумы, вебинары, дискуссионные площадки и мастер-классы. Учителям, в частности, расскажут о работе с электронными досками, использовании цифровых ресурсов, выстраивании психологической работы с детьми.
"Мы рассказываем о новой роли преподавателя и новых форматах, которыми он владеет – eduScrum и коучинг в образовании. Создаем стартовые навыки этих форматов. Преподаватель-лидер создаёт особую образовательную среду, в которой растит свой потенциал и потенциал каждого ученика. Поэтому обязательно говорим о том, какой он – актуальный преподаватель, способный раскрывать и развивать таланты учащихся", – приводится в сообщении комментарий ведущего тренера eduScrum Россия PSMI, руководителя проектов Екатерины Бредихиной.
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" создан в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством региона, Тюменским государственным университетом и образовательным фондом "Талант и успех".
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