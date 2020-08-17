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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200817/1575900588.html
Западная коалиция ответила на сообщения об ударе по сирийским военным
Западная коалиция во главе с США не наносила удар по позициям сирийской армии, заявили в командовании. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:18
война в сирии
сирийские демократические силы
исламское государство
сирия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575597131.html
Ну российские военные уже давно поняли - если едет американская колонна, лучше слиться с окружающей местностью и не отсвечивать. А теперь и асадовцам понятно объяснили.
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Не следует выдавать украинские желания за действительность: не далее как 18 июля сего года российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии — «Тигры» военной полиции и БТР блокировали колонну из трёх машин военных США — двух броневиков и одного пикапа Toyota. Все материалы находятся в открытом доступе.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сирийские демократические силы, исламское государство, сирия, в мире

Западная коалиция ответила на сообщения об ударе по сирийским военным

16:17 17.08.2020 (обновлено: 17:18 17.08.2020)
25770
© AP Photo / Darko BandicВертолеты на военной базе США в Сирии
Вертолеты на военной базе США в Сирии
© AP Photo / Darko Bandic
Вертолеты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Западная коалиция во главе с США не наносила удар по позициям сирийской армии, заявили в командовании.
Ранее Минобороны Арабской Республики сообщило, что американские ВВС атаковали сирийских военных после отказа пропустить коалиционный патруль в неподконтрольную им зону, в результате чего один человек погиб, двое получили ранения.
По данным командования, в понедельник около 09:20 мск военнослужащие коалиции совместно с бойцами "Сирийских демократических сил" проводили "обычное патрулирование" в рамках борьбы с группировкой "Исламское государство"* (ИГ*). В районе населенного пункта Тал аль-Захаб они подъехали к контрольно-пропускному пункту, занятому "силами, поддерживающими сирийский режим".
"После получения разрешения на безопасный проход от сил, поддерживающих режим, патруль попал под огонь со стороны лиц, находившихся рядом с КПП. В целях самообороны военные коалиции открыли ответный огонь", — говорится в заявлении.
Никто из солдат коалиции не пострадал, патруль вернулся на базу, инцидент расследуется, добавляется в релизе.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Обсудить 25
Война в СирииСирийские демократические силыИсламское государствоСирияВ мире
Популярные комментарии
Ну российские военные уже давно поняли - если едет американская колонна, лучше слиться с окружающей местностью и не отсвечивать. А теперь и асадовцам понятно объяснили.
17 августа, 16:45
nnn uuu
1114019246
Не следует выдавать украинские желания за действительность: не далее как 18 июля сего года российские военные перехватили американских солдат на трассе в Сирии — «Тигры» военной полиции и БТР блокировали колонну из трёх машин военных США — двух броневиков и одного пикапа Toyota. Все материалы находятся в открытом доступе.
17 августа, 17:07
ГБГ Б
23130006
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