Западная коалиция ответила на сообщения об ударе по сирийским военным

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Западная коалиция во главе с США не наносила удар по позициям сирийской армии, заявили в командовании.
Ранее Минобороны Арабской Республики сообщило, что американские ВВС атаковали сирийских военных после отказа пропустить коалиционный патруль в неподконтрольную им зону, в результате чего один человек погиб, двое получили ранения.
По данным командования, в понедельник около 09:20 мск военнослужащие коалиции совместно с бойцами "Сирийских демократических сил" проводили "обычное патрулирование" в рамках борьбы с группировкой "Исламское государство"* (ИГ*). В районе населенного пункта Тал аль-Захаб они подъехали к контрольно-пропускному пункту, занятому "силами, поддерживающими сирийский режим".
"После получения разрешения на безопасный проход от сил, поддерживающих режим, патруль попал под огонь со стороны лиц, находившихся рядом с КПП. В целях самообороны военные коалиции открыли ответный огонь", — говорится в заявлении.
Никто из солдат коалиции не пострадал, патруль вернулся на базу, инцидент расследуется, добавляется в релизе.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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