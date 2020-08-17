Западная коалиция ответила на сообщения об ударе по сирийским военным

Западная коалиция во главе сне наносила удар по позициям сирийской армии, заявили в командовании.

"После получения разрешения на безопасный проход от сил, поддерживающих режим, патруль попал под огонь со стороны лиц, находившихся рядом с КПП. В целях самообороны военные коалиции открыли ответный огонь", — говорится в заявлении.