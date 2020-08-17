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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200817/1575881583.html
Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США
Государственное телевидение Сирии сообщило об авиаударе ВВС США по блокпосту армии Башара Асада в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:10
война в сирии
ввс сша
сирия
в мире
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https://ria.ru/20200811/1575597131.html
валить их надо. чем больше 200-ых звезднополосатых будут из Сирии привозит назад в СШП - тем сокрее они оттуда уберутся.
596
Где наше ПВО? Самолёты? Мы же взялись защищать сирийцев. Или опять сделаем вид, что ничего не произошло?
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сирия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ввс сша, сирия, в мире

Сирийский военный погиб после атаки беспилотника США

11:38 17.08.2020 (обновлено: 13:10 17.08.2020)
118343
© Фото : SANAПодразделения сирийской армии
Подразделения сирийской армии
© Фото : SANA
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Государственное телевидение Сирии сообщило об авиаударе ВВС США по блокпосту армии Башара Асада в районе Телль-Захаб к юго-востоку от города Камышлы.
"Сирийский военный погиб, еще двое ранены <...> после того, как военные отказались пропустить патруль американских оккупантов", — передает канал Ikhbariya.
В свою очередь, проправительственная газета al-Watan отмечает, что один из раненых — офицер. По ее данным, американский патруль пытался проехать в зону, подконтрольную сирийской армии. При этом газета не уточняет принадлежность самолета, нанесшего авиаудар.
Позже в Минобороны республики добавили, что удар произвели два американских вертолета.
В Вашингтоне это пока никак не прокомментировали.
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Обсудить 146
Война в СирииВВС СШАСирияВ мире
Популярные комментарии
валить их надо. чем больше 200-ых звезднополосатых будут из Сирии привозит назад в СШП - тем сокрее они оттуда уберутся.
17 августа, 12:13
Damir Aliev
566711120
Где наше ПВО? Самолёты? Мы же взялись защищать сирийцев. Или опять сделаем вид, что ничего не произошло?
17 августа, 11:40
Егор Панкратов
33125374135
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