Россиян среди пострадавших при теракте в гостинице в Сомали нет

Боевики в воскресенье днем подорвали заминированный автомобиль на территории отеля Elite в районе популярного пляжа Лидо в Могадишо, после чего ворвались в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате атаки погибли более 10 человек и свыше 30 получили ранения. Среди погибших есть правительственные чиновники.
"Решительно осуждаем это кровавое преступление. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем солидарность с народом и правительством Сомали. Уверены, что виновные в планировании и осуществлении теракта не уйдут от справедливого наказания", - заявили в МИД РФ.
"По информации посольства России в Джибути, представляющего наши интересы в Сомали, российских граждан среди пострадавших нет", - подчеркнули в российском министерстве.
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