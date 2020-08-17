Россиян среди пострадавших при теракте в гостинице в Сомали нет

"Решительно осуждаем это кровавое преступление. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем солидарность с народом и правительством Сомали. Уверены, что виновные в планировании и осуществлении теракта не уйдут от справедливого наказания", - заявили в МИД РФ.