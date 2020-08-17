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Россиян среди пострадавших при теракте в гостинице в Сомали нет
Российских граждан среди пострадавших при теракте в гостинице столицы Сомали Могадишо нет, говорится в сообщении МИД РФ в Telegram со ссылкой на данные... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:09
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могадишо, джибути, сомали, в мире

Россиян среди пострадавших при теракте в гостинице в Сомали нет

16:09 17.08.2020
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПолицейский в Сомали
Полицейский в Сомали
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Полицейский в Сомали. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российских граждан среди пострадавших при теракте в гостинице столицы Сомали Могадишо нет, говорится в сообщении МИД РФ в Telegram со ссылкой на данные российского посольства в Джибути, представляющего интересы РФ в Сомали.
Боевики в воскресенье днем подорвали заминированный автомобиль на территории отеля Elite в районе популярного пляжа Лидо в Могадишо, после чего ворвались в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате атаки погибли более 10 человек и свыше 30 получили ранения. Среди погибших есть правительственные чиновники.
"Решительно осуждаем это кровавое преступление. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Выражаем солидарность с народом и правительством Сомали. Уверены, что виновные в планировании и осуществлении теракта не уйдут от справедливого наказания", - заявили в МИД РФ.
"По информации посольства России в Джибути, представляющего наши интересы в Сомали, российских граждан среди пострадавших нет", - подчеркнули в российском министерстве.
Сотрудник ФСБ
11 августа, 13:42
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МогадишоДжибутиСомалиВ мире
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