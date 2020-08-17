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Калужская область
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В Калужской области планируют создать социальную карту калужанина
Социальную карту калужанина, позволяющую оплачивать проезд в общественном транспорте, получать социальные пособия, государственные и муниципальные услуги,... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:07
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РИА Новости
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353
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калуга, калужская область, общество

В Калужской области планируют создать социальную карту калужанина

16:07 17.08.2020
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 17 авг – РИА Новости. Социальную карту калужанина, позволяющую оплачивать проезд в общественном транспорте, получать социальные пособия, государственные и муниципальные услуги, создадут в Калужской области, сообщило правительство региона.
О проекте "Карта калужанина" на заседании областного правительства рассказал замгубернатора Дмитрий Разумовский.
"Проект предусматривает внедрение единой социальной карты жителя Калужской области на базе национальной платежной системы "МИР". Его цель – предоставить гражданам простой доступ к государственным и коммерческим цифровым сервисам. Карта может совмещать в себе как платежный функционал (оплата проезда, услуг), так и нефинансовый (доступ в медицинские сервисы, системы контроля доступа в помещения, возможность авторизации в информационных системах)", - говорится в сообщении.
С помощью карты можно будет оплачивать покупки и проезд в общественном и коммерческом транспорте. Также можно получать на карту денежные переводы, социальные пособия, скидки (у партнеров программы), кешбэк за покупки по карте, государственные и муниципальные услуги.
"Одновременно с этим карта дает возможность достоверной идентификации граждан при предоставлении социальной помощи и льгот, государственных и субсидируемых за счет бюджета услуг. Карта позволит оптимизировать планирование и последующее расходование бюджетных средств, а также получить персонифицированные статистические и аналитические данные о предоставленных услугах", - уверено правительство области.
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По словам Разумовского, не исключено поэтапное расширение возможностей карты. Подобные проекты успешно реализованы в Москве, Санкт-Петербурге и в других регионах.
Функциональными заказчиками проекта на первом этапе внедрения могут стать региональное министерство труда и социальной защиты населения, а также городская управа Калуги.
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