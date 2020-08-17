В Калужской области планируют создать социальную карту калужанина

"Проект предусматривает внедрение единой социальной карты жителя Калужской области на базе национальной платежной системы "МИР". Его цель – предоставить гражданам простой доступ к государственным и коммерческим цифровым сервисам. Карта может совмещать в себе как платежный функционал (оплата проезда, услуг), так и нефинансовый (доступ в медицинские сервисы, системы контроля доступа в помещения, возможность авторизации в информационных системах)", - говорится в сообщении.