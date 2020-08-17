https://ria.ru/20200817/1575899441.html
Эксперт призвал соцсети препятствовать деятельности АУЕ*
Администрация социальных сетей должна работать на опережение и на программном уровне не допускать появления групп с идеологией, подобной АУЕ*, считает... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:07
2020-08-17T16:09
россия
игорь краснов
антон цветков ("сильная россия")
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, игорь краснов, антон цветков ("сильная россия"), генеральная прокуратура рф, москва, общество
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Администрация социальных сетей должна работать на опережение и на программном уровне не допускать появления групп с идеологией, подобной АУЕ*, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков
.
Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (переводится как "Арестанский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией. Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.
"Администрация соцсетей должна тоже идти на опережение, не ждать запрещения судом. Они же тоже видели, какой урон наносят эти группы для детей. Если раньше нужно было выявлять это в ручном режиме, то пусть владельцы соцсетей теперь на программном уровне не допускают этих вещей. Самое важное – для нас всех это должен быть урок", - сказал Цветков РИА Новости.
Чтобы снизить риск появления подобных движений в будущем, необходимо развить и расшить бесплатный внеурочный досуг молодежи, ввести в школах должность превентолога, который будет отвечать за профилактику правонарушений и асоциального поведения среди несовершеннолетних, полагает собеседник.
"Школа должна вернуть воспитательную составляющую", - добавил Цветков.
С иском о запрещении АУЕ* в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов
. По мнению Генпрокуратуры
, запрет позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и "способствовать оздоровлению общества".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.