Эксперт призвал соцсети препятствовать деятельности АУЕ*

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (переводится как "Арестанский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией. Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.

"Администрация соцсетей должна тоже идти на опережение, не ждать запрещения судом. Они же тоже видели, какой урон наносят эти группы для детей. Если раньше нужно было выявлять это в ручном режиме, то пусть владельцы соцсетей теперь на программном уровне не допускают этих вещей. Самое важное – для нас всех это должен быть урок", - сказал Цветков РИА Новости.