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Эксперт призвал соцсети препятствовать деятельности АУЕ*
Администрация социальных сетей должна работать на опережение и на программном уровне не допускать появления групп с идеологией, подобной АУЕ*, считает... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:09
россия
игорь краснов
антон цветков ("сильная россия")
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, игорь краснов, антон цветков ("сильная россия"), генеральная прокуратура рф, москва, общество

Эксперт призвал соцсети препятствовать деятельности АУЕ*

16:07 17.08.2020 (обновлено: 16:09 17.08.2020)
499
© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовКамера столичного СИЗО №6
Камера столичного СИЗО №6
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Администрация социальных сетей должна работать на опережение и на программном уровне не допускать появления групп с идеологией, подобной АУЕ*, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* (переводится как "Арестанский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство"*) экстремистской организацией. Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.
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Вчера, 13:17
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
"Администрация соцсетей должна тоже идти на опережение, не ждать запрещения судом. Они же тоже видели, какой урон наносят эти группы для детей. Если раньше нужно было выявлять это в ручном режиме, то пусть владельцы соцсетей теперь на программном уровне не допускают этих вещей. Самое важное – для нас всех это должен быть урок", - сказал Цветков РИА Новости.
Чтобы снизить риск появления подобных движений в будущем, необходимо развить и расшить бесплатный внеурочный досуг молодежи, ввести в школах должность превентолога, который будет отвечать за профилактику правонарушений и асоциального поведения среди несовершеннолетних, полагает собеседник.
"Школа должна вернуть воспитательную составляющую", - добавил Цветков.
С иском о запрещении АУЕ* в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. По мнению Генпрокуратуры, запрет позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и "способствовать оздоровлению общества".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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РоссияИгорь КрасновАнтон Цветков ("Сильная Россия")Генеральная прокуратура РФМоскваОбщество
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