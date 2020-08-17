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Опубликованы рекомендации по работе школ в новом учебном году
Линейки в российских школах рекомендуется проводить на открытом воздухе, родители должны быть в масках, следует из совместного письма Минпросвещения РФ и... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:59
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Опубликованы рекомендации по работе школ в новом учебном году

15:50 17.08.2020 (обновлено: 15:59 17.08.2020)
2272
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкольная линейка в День знаний
Школьная линейка в День знаний
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Школьная линейка в День знаний. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Линейки в российских школах рекомендуется проводить на открытом воздухе, родители должны быть в масках, следует из совместного письма Минпросвещения РФ и Роспотребнадзора в регионы.
"Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной зашиты (маски) для родителей", - говорится в документе.
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Возможность дистанционного обучения в школах РФ необходимо предусмотреть на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, сговорится в документе.
"На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения", - говорится в документе.
Школы в 2020-2021 учебном году должны обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарных требований, следует из письма.
"В 2020-2021 учебном году общеобразовательные организации должны обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в документе.
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Образовательные организации должны уведомить Роспотребнадзор о дате возобновления учебы не позднее чем за 1 рабочий день, следует из документа.
"Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные указанным документом, в условиях возобновления работы образовательных организаций включают в себя уведомление не позднее чем за 1 рабочий день территориального органа Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса", - говорится в документе.
Согласно нему, образовательные организации также должны провести генеральную уборку перед открытием, организовать "утренние фильтры" при входе в здание - измерять температуру, не допускать скопление учеников при входе.
В школах должен быть усилен дезинфекционный режим, для личной гигиены - одноразовые полотенца или электрополотенца, сотрудникам пищеблоков следует носить маски и перчатки.
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