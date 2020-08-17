Опубликованы рекомендации по работе школ в новом учебном году

Школьная линейка в День знаний. Архивное фото

Школьная линейка в День знаний

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Линейки в российских школах рекомендуется проводить на открытом воздухе, родители должны быть в масках, следует из совместного письма Минпросвещения РФ и Линейки в российских школах рекомендуется проводить на открытом воздухе, родители должны быть в масках, следует из совместного письма Минпросвещения РФ и Роспотребнадзора в регионы.

"Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной зашиты (маски) для родителей", - говорится в документе.

Возможность дистанционного обучения в школах РФ необходимо предусмотреть на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, сговорится в документе.

"На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения", - говорится в документе.

Школы в 2020-2021 учебном году должны обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарных требований, следует из письма.

"В 2020-2021 учебном году общеобразовательные организации должны обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в документе.

Образовательные организации должны уведомить Роспотребнадзор о дате возобновления учебы не позднее чем за 1 рабочий день, следует из документа.

"Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные указанным документом, в условиях возобновления работы образовательных организаций включают в себя уведомление не позднее чем за 1 рабочий день территориального органа Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса", - говорится в документе.

Согласно нему, образовательные организации также должны провести генеральную уборку перед открытием, организовать "утренние фильтры" при входе в здание - измерять температуру, не допускать скопление учеников при входе.