Aviasales запретит авиакомпаниям навязывать пассажирам платные допуслуги

"Теперь это правило действует и для авиакомпаний. Ранее допуслуги не были представлены на сайтах перевозчиков. Однако в последнее время вместе с билетами всё активнее предлагаются платные сервисы: выбор места, еда, дополнительный багаж, страховка и так далее. Участились случаи, когда авиакомпании добавляют опции без согласия покупателя, из-за чего стоимость заказа существенно увеличивается, в отдельных случаях в полтора-два раза. Это приводит к тому, что невнимательные или неопытные пользователи переплачивают авиакомпаниям за услуги, которые им фактически не нужны", - говорится в сообщении.