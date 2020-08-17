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Aviasales запретит авиакомпаниям навязывать пассажирам платные допуслуги
Сервис Aviasales запретит авиакомпаниям добавлять к билетам платные дополнительные услуги без согласия пассажира, так как из-за этого невнимательные или... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:47
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353
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туризм, россия, новости - туризм

Aviasales запретит авиакомпаниям навязывать пассажирам платные допуслуги

15:38 17.08.2020 (обновлено: 15:47 17.08.2020)
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© Fotolia / NicoElNinoТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту
© Fotolia / NicoElNino
Туристы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сервис Aviasales запретит авиакомпаниям добавлять к билетам платные дополнительные услуги без согласия пассажира, так как из-за этого невнимательные или неопытные пользователи переплачивают за ненужные им услуги, говорится в сообщении на сайте компании.
Аналогичный запрет в отношении туристических агентств, которые также предлагают клиентам большой набор дополнительных услуг, действует на Aviasales уже несколько лет. При переходе на сайт агентов все эти услуги по умолчанию отключены. При необходимости пользователь самостоятельно может добавить их к заказу.
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"Теперь это правило действует и для авиакомпаний. Ранее допуслуги не были представлены на сайтах перевозчиков. Однако в последнее время вместе с билетами всё активнее предлагаются платные сервисы: выбор места, еда, дополнительный багаж, страховка и так далее. Участились случаи, когда авиакомпании добавляют опции без согласия покупателя, из-за чего стоимость заказа существенно увеличивается, в отдельных случаях в полтора-два раза. Это приводит к тому, что невнимательные или неопытные пользователи переплачивают авиакомпаниям за услуги, которые им фактически не нужны", - говорится в сообщении.
"Мы поддерживаем развитие линейки сервисов услуг, предлагаемых перевозчиками. Но сам процесс должен быть цивилизованным. Навязывать же пользователю выбор — недопустимо", — приводятся в сообщении слова управляющего директора Aviasales Макса Крайнова.
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Авиакомпании, которые продолжат без согласия пользователя добавлять к заказу платные услуги, с 1 сентября будут помечены специальным значком. Кроме того, предложения таких перевозчиков будут пессимизированы в выдаче Aviasales. Для них будет невозможен прямой переход с кнопки "Купить".
"Наш принцип — честность в работе с партнёрами и с пользователями. Дополнительные услуги должны быть добровольным выбором, а не манипуляцией", - добавляет Крайнов.
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