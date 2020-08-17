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Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах
Вопрос о ношении учителями масок будет решаться на региональном и муниципальном уровнях, сообщает пресс-служба Минпросвещения. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T16:27
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Это полнейший маразм - заставить учителей носить маски! Это просто издевательство и пытка. Нереально 6 часов вести уроки в масках, в них и так дышать тяжело.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах

15:29 17.08.2020 (обновлено: 16:27 17.08.2020)
41232
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе
Учитель физики и информатики школы №47 города Читы Егор Михайлов в пустом классе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вопрос о ношении учителями масок будет решаться на региональном и муниципальном уровнях, сообщает пресс-служба Минпросвещения.
"Нет предписания всем учителям страны надеть маски с 1 сентября, при этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты – вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах, и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне", - говорится в сообщении.
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В министерстве подчеркнули, что сохранение здоровья всех участников образовательного процесса – вопрос, который находится на постоянном контроле при подготовке системы образования к новому учебного году.
Комплексный перечень мер уже подготовлен Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором. Он затрагивает уборку и проветривание помещений, усиление дезинфекции, создание условий для соблюдения личной гигиены, проработку графиков и расписаний школьных занятий и другие аспекты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Это полнейший маразм - заставить учителей носить маски! Это просто издевательство и пытка. Нереально 6 часов вести уроки в масках, в них и так дышать тяжело.
17 августа, 16:37
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17 августа, 17:23
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