https://ria.ru/20200817/1575896078.html
Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах
Вопрос о ношении учителями масок будет решаться на региональном и муниципальном уровнях, сообщает пресс-служба Минпросвещения. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:29
2020-08-17T16:27
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https://ria.ru/20200816/1575857811.html
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Это полнейший маразм - заставить учителей носить маски! Это просто издевательство и пытка. Нереально 6 часов вести уроки в масках, в них и так дышать тяжело.
74
Октавиан Август
Шизофрения прогрессирует! Почему не заставить носить например ласты и шапочку?
10
10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество