Сбербанк снизил ставку по вкладу в долларах

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сбербанк снизил максимальную ставку по единственному вкладу в долларах для массовых клиентов до 0,35% с 0,5%, следует из материалов банка.

Сбербанк ранее в понедельник снизил ставки по вкладам в рублях , а также оставил только один вид вклада в долларах в базовой линейке, при этом теперь минимальный срок размещения вклада составляет 6 месяцев вместо 3 месяцев. Ранее клиенты кредитной организации могли также открыть долларовые вклады "Пополняй" и "Управляй", а также могли разместить валюту на срок от 3 месяцев.

Согласно информации на сайте банка, диапазон ставок в долларах по вкладу "Сохраняй" составляет 0,01-0,35%. Максимальную ставку можно получить при открытии вкладов от 1 до 3 лет на сумму от 10 тысяч долларов.

Сбербанк подтвердил снижение ставок и сокращение линейки вкладов. "Вместо вкладов "Управляй", "Пополняй" и "коротких" вкладов в долларах США банк предлагает своим клиентам сберегательный счет. Данный продукт, в отличие от вкладов "Управляй" и "Пополняй", не имеет ограничений по неснижаемому остатку, снятию и пополнению и является бессрочным. Сберегательный счет открывается бесплатно, и банк начисляет 0,01% годовых", - отметили в пресс-службе.