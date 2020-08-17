Сбербанк снизил ставки по вкладам

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.

Так, кредитная организация снизила ставки по вкладу "Сохраняй": теперь максимальная ставка составляет 3,5% вместо 3,65%. Такие условия можно получить при открытии вклада на один-два года на сумму от 400 тысяч рублей. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, например три года, то ставка составит уже 3,2% вместо 3,3%.

Одновременно со снижением ставок по базовым вкладам банк запустил промовклад "Встречай осень" с максимальной ставкой четыре процента. Вклад можно открыть до 30 сентября на срок до двух лет. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей.

Сбербанк в начале июля уже уменьшал ставки по рублевым вкладам.

Также Сбербанк оставил только один вид вклада в долларах в базовой линейке, сообщили РИА Новости в кол-центре банка.

Ранее клиенты кредитной организации могли также открыть долларовые вклады "Пополняй" и "Управляй", а также могли разместить валюту на срок от трех месяцев.