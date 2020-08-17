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Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%, следует из информации на сайте... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
сбербанк россии
экономика
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https://ria.ru/20200728/1575037476.html
Ну че, это нормально, соответственно с кредитной политикой центробанка, не удивлён... удивлён тем что до сих пор кидают мне смски сообщая что в индивидуальном порядке мне любимому готовы дать кредит по 16 с копейками процентов 😆
78
Герман Греф мне минус влепил, лучше бы ставки по кредитам снижал 😡
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россия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам

11:38 17.08.2020 (обновлено: 15:36 17.08.2020)
76252
© РИА Новости / Алексей СухоруковМенеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк"
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
Так, кредитная организация снизила ставки по вкладу "Сохраняй": теперь максимальная ставка составляет 3,5% вместо 3,65%. Такие условия можно получить при открытии вклада на один-два года на сумму от 400 тысяч рублей. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, например три года, то ставка составит уже 3,2% вместо 3,3%.
Одновременно со снижением ставок по базовым вкладам банк запустил промовклад "Встречай осень" с максимальной ставкой четыре процента. Вклад можно открыть до 30 сентября на срок до двух лет. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей.
Сбербанк в начале июля уже уменьшал ставки по рублевым вкладам.
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Также Сбербанк оставил только один вид вклада в долларах в базовой линейке, сообщили РИА Новости в кол-центре банка.
Ранее клиенты кредитной организации могли также открыть долларовые вклады "Пополняй" и "Управляй", а также могли разместить валюту на срок от трех месяцев.
"В долларах можно открыть только вклады "Сохраняй" либо "Сохраняй онлайн" на срок от шести месяцев", — сообщили в кол-центре. Данный вклад нельзя пополнять или производить с него частичные снятия средств. На сайте и в мобильном приложении банка также пропала информация о долларовых вкладах банка, кроме "Сохраняй".
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияСбербанк РоссииЭкономика
Популярные комментарии
Ну че, это нормально, соответственно с кредитной политикой центробанка, не удивлён... удивлён тем что до сих пор кидают мне смски сообщая что в индивидуальном порядке мне любимому готовы дать кредит по 16 с копейками процентов 😆
17 августа, 12:04
Александр Закупин
54221001
Герман Греф мне минус влепил, лучше бы ставки по кредитам снижал 😡
17 августа, 14:06
Александр Закупин
2670002
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