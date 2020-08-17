Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575894044.html
"Аэрофлот" сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР
Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:52
дальний восток
аэрофлот
виталий савельев
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150099/20/1500992020_0:33:2000:1158_1400x0_80_0_0_0a836241a1b6f5bf9df8fc371b7b1d19.jpg
https://ria.ru/20200813/1575717311.html
https://ria.ru/20200709/1574118105.html
Парень бредит..... Какой Нью-Йорк и Токио? Туда летали единицы в СССР..... Сам не понимает что говорит...
76
Зарубежные рейсы брать в расчет не надо, не те времена были... А вот внутренние интересно посравнивать было бы. Аэропорты точно не пустовали, взлет-посадок было больше, региональных рейсов было больше. Это говорит о том, что было востребовано, значит цена - подъемная, ведь спрос рождает предложение
75
34
дальний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150099/20/1500992020_0:33:2000:1158_1400x0_80_0_0_0a836241a1b6f5bf9df8fc371b7b1d19.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150099/20/1500992020_209:0:1828:1214_1400x0_80_0_0_9ca07ed0c8234bac74e9f92efe86aea8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150099/20/1500992020_412:0:1626:1214_1400x0_80_0_0_91ea3bdf84f8673cac089ce66f438d75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальний восток, аэрофлот, виталий савельев, экономика

"Аэрофлот" сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР

15:01 17.08.2020 (обновлено: 15:52 17.08.2020)
10904
© Fotolia / zinaidasopina112Билет на самолет
Билет на самолет
© Fotolia / zinaidasopina112
Билет на самолет. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
Он пояснил, что в авиакомпании проанализировали цены в 1974 году и сейчас, и показал расчеты. Для примера взяли два противоположных направления: Нью-Йорк и Токио.
Продажа авиабилетов в Международном аэропорту Внуково
13 августа, 07:24Туризм
Эксперты рассказали, когда лучше покупать авиабилеты
Так, по словам Савельева, в 1974 году средняя зарплата составляла 143 рубля, а в 2019-м — 47 867 рублей. При этом билет на самолет в Нью-Йорк в 1974-м обошелся бы в 295,5 рубля, а в 2019-м — в 20 485 рублей.

"То есть вы сейчас можете купить практически два билета экономкласса. А тогда вы не могли купить даже полбилета", — сказал глава "Аэрофлота".

Он подчеркнул, что в Советском Союзе не было дешевых билетов не только на зарубежные, но и на внутренние рейсы.
"Если мы возьмем полеты на Дальний Восток — около 120 рублей Москва — Владивосток в одну сторону при зарплате 140. Никогда не было дешевых билетов", — резюмировал Савельев.
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
9 июля, 15:27Туризм
Эксперты сравнили цены на авиабилеты по России в этом и в прошлом годах
2730328244
Обсудить 34
Дальний ВостокАэрофлотВиталий СавельевЭкономика
Популярные комментарии
Парень бредит..... Какой Нью-Йорк и Токио? Туда летали единицы в СССР..... Сам не понимает что говорит...
17 августа, 15:10
Егор Панкратов
7140001
Зарубежные рейсы брать в расчет не надо, не те времена были... А вот внутренние интересно посравнивать было бы. Аэропорты точно не пустовали, взлет-посадок было больше, региональных рейсов было больше. Это говорит о том, что было востребовано, значит цена - подъемная, ведь спрос рождает предложение
17 августа, 15:07
Gloomy Humorist
7400001
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Стал известен диагноз Ефремова
Российские рубли
"Ромир" сообщил о рекорде личной инфляции россиян
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Коронавирус COVID-19
Найдена главная уязвимость коронавируса
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Застолье
В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
"Остается только война": японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Вертолеты на военной базе США в Сирии
Западная коалиция ответила на сообщения об ударе по сирийским военным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Сотрудник следственного изолятора
В России запретили движение АУЕ*
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Немцы выплатят десятки миллиардов репараций: кому они достанутся
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко предупредил о создании "санитарного кордона" против России
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд объяснил, почему 31 декабря нельзя сделать выходным днем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния