"Аэрофлот" сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24"

Он пояснил, что в авиакомпании проанализировали цены в 1974 году и сейчас, и показал расчеты. Для примера взяли два противоположных направления: Нью-Йорк и Токио.

Так, по словам Савельева, в 1974 году средняя зарплата составляла 143 рубля, а в 2019-м — 47 867 рублей. При этом билет на самолет в Нью-Йорк в 1974-м обошелся бы в 295,5 рубля, а в 2019-м — в 20 485 рублей.

"То есть вы сейчас можете купить практически два билета экономкласса. А тогда вы не могли купить даже полбилета", — сказал глава "Аэрофлота".

Он подчеркнул, что в Советском Союзе не было дешевых билетов не только на зарубежные, но и на внутренние рейсы.