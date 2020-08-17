https://ria.ru/20200817/1575891855.html
Лукашенко назвал цель протестов в Белоруссии
Беспорядки в Белоруссии спровоцированы, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия", заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:35
2020-08-17T14:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575864118.html
Егор Панкратов
Надоел......
51
Alexandr Alex
Омон избиением своих граждан призвал иностранные танки к границам родины?
21
9
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 17 авг - РИА Новости.
Беспорядки в Белоруссии
спровоцированы, чтобы власти "оттянули своих военных на внутренние действия", заявил президент страны Александр Лукашенко
.
"Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь
.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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