Лукашенко призвал протестующих не провоцировать силовиков

МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих в республике не провоцировать силовиков, подчеркнув, что на провокации будет соответствующий ответ.

"На провокации будем отвечать соответствующим образом. Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети", - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что многие задержанные участники массовых беспорядков целенаправленно планировали и предпринимали такие действия, причем еще в день выборов, до закрытия участков для голосования. Многие из них, по словам Лукашенко, были в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств.

"Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: "Уходи!" Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, что кто-то попал под эту раздачу", - заявил президент.

Лукашенко также обратил внимание, что силовые действия стали следствием провокаций со стороны некоторых участников уличных беспорядков, а одному из правоохранителей вообще сломали позвоночник.

Также Лукашенко в ходе общения с работниками МЗКТ заявил, что если белорусы выйдут на улицы, власть это перетерпит, но если пойдут "ломить" - ответят.

"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.