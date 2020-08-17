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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200817/1575889380.html
Лукашенко призвал протестующих не провоцировать силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих в республике не провоцировать силовиков, подчеркнув, что на провокации будет соответствующий... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T18:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Потерявший легитимность диктатор призывает его не провоцировать. Хочет с оппозицией разобраться по тихому.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал протестующих не провоцировать силовиков

13:42 17.08.2020 (обновлено: 18:46 17.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на акции протеста в Минске
Военнослужащие на акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие на акции протеста в Минске
МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих в республике не провоцировать силовиков, подчеркнув, что на провокации будет соответствующий ответ.

"На провокации будем отвечать соответствующим образом. Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети", - приводит Sputnik Беларусь слова Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание, что многие задержанные участники массовых беспорядков целенаправленно планировали и предпринимали такие действия, причем еще в день выборов, до закрытия участков для голосования. Многие из них, по словам Лукашенко, были в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств.
"Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: "Уходи!" Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, что кто-то попал под эту раздачу", - заявил президент.
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Лукашенко также обратил внимание, что силовые действия стали следствием провокаций со стороны некоторых участников уличных беспорядков, а одному из правоохранителей вообще сломали позвоночник.
Также Лукашенко в ходе общения с работниками МЗКТ заявил, что если белорусы выйдут на улицы, власть это перетерпит, но если пойдут "ломить" - ответят.

"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Потерявший легитимность диктатор призывает его не провоцировать. Хочет с оппозицией разобраться по тихому.
17 августа, 13:44
Павел Иванов
70010116
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