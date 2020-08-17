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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T13:18
обострение конфликта в ливии
война в сирии
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РИА Новости
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353
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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии

13:10 17.08.2020 (обновлено: 13:18 17.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждена ситуация в Сирии "с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом". Лидеры условились о дальнейшей координации в интересах выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, прежде всего, принятого в Москве 5 марта Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму 2018 года.
Также в разговоре президенты затронули другие актуальные международные вопросы, в частности ближневосточное урегулирование.
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Обострение конфликта в ЛивииВойна в СирииМоскваООНРоссияВладимир ПутинЛивияТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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