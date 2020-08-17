Назван годовой заработок новгородского губернатора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Декларированный годовой доход губернатора Новгородской области Декларированный годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина за 2019 год составил 3,358 миллиона рублей, в том числе 1 миллион рублей глава региона получил за счет продажи транспортного средства, следует из материалов на сайте областного правительства.

"Никитин А.С. - губернатор Новгородской области … Декларированный годовой доход - 3,358 миллиона рублей… в том числе доход в сумме 1 миллион рублей, полученный в 2019 году от продажи транспортного средства", - говорится в декларации, опубликованной на сайте администрации региона.

Согласно декларации за 2018 год, доход Никитина в этот период составил 2,352 миллиона рублей.

Губернатору Новгородской области принадлежат автомобиль Land Cruiser 200, бортовой прицеп, а также 2 мотоцикла (BMW R1250GS и Harley Davidson FLSTFB103). Также на правах общей долевой собственности Никитин владеет земельным участком, жилым домом, квартирой, баней и хозяйственным блоком. На правах индивидуальной собственности ему принадлежат еще две квартиры площадью около 43 квадратных метров и 38 квадратных метров соответственно, а также два машиноместа, указывается в декларации.