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Назван годовой заработок новгородского губернатора
Декларированный годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина за 2019 год составил 3,358 миллиона рублей, в том числе 1 миллион рублей глава... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:17
новгородская область
андрей никитин (политик)
политика
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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новгородская область, андрей никитин (политик), политика

Назван годовой заработок новгородского губернатора

12:17 17.08.2020
3792
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Декларированный годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина за 2019 год составил 3,358 миллиона рублей, в том числе 1 миллион рублей глава региона получил за счет продажи транспортного средства, следует из материалов на сайте областного правительства.
"Никитин А.С. - губернатор Новгородской области… Декларированный годовой доход - 3,358 миллиона рублей… в том числе доход в сумме 1 миллион рублей, полученный в 2019 году от продажи транспортного средства", - говорится в декларации, опубликованной на сайте администрации региона.
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Назван годовой заработок главы Ингушетии
Согласно декларации за 2018 год, доход Никитина в этот период составил 2,352 миллиона рублей.
Губернатору Новгородской области принадлежат автомобиль Land Cruiser 200, бортовой прицеп, а также 2 мотоцикла (BMW R1250GS и Harley Davidson FLSTFB103). Также на правах общей долевой собственности Никитин владеет земельным участком, жилым домом, квартирой, баней и хозяйственным блоком. На правах индивидуальной собственности ему принадлежат еще две квартиры площадью около 43 квадратных метров и 38 квадратных метров соответственно, а также два машиноместа, указывается в декларации.
Доходы супруги новгородского губернатора за 2019 год составили около 961 тысячи рублей против 6 миллионов рублей в 2018 году. Как уточняется в соответствующей декларации, тогда она получила около 4,8 миллиона рублей дохода от работы в качестве индивидуального предпринимателя в Москве в 2016 году.
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982166
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