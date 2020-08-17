Частицы Вечного огня с Поклонной горы зажгут в городах России

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вечный Огонь Победы отправится в города воинской славы и города-герои Северного Кавказа, Юга России и Крыма. Свое путешествие он начнет с мемориального комплекса на Поклонной горе, где 18 августа на торжественной церемонии парадный караул Преображенского полка передаст специальную капсулу участникам проекта "Ломоносовский обоз. Грозный Крым", сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.

Таким образом частица Вечного огня будет доставлена в Грозный, Магас, Владикавказ, Нальчик, Пятигорск, Черкесск, Новороссийск, Анапу, Керчь и Севастополь. Параллельно участники акции – студенты российских вузов – представят в городах свои проекты, основанные на рассказах о войне.

"Для нас важно показать подрастающему поколению и молодежи ценность Вечного огня. В этом смысле он объединит все российские города и села, потому что война затронула каждую семью Советского Союза вне зависимости от национальности и вероисповедания. Мы хотели бы начать это путешествие Вечного огня по стране именно в год 75-летия Победы, чтобы таким образом заложить славную традицию объединения всех россиян через символ победы и памяти", – отметил автор идеи и основатель Международного Ломоносовского клуба Владимир Скрипниченко.