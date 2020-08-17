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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200817/1575883596.html
Частицы Вечного огня с Поклонной горы зажгут в городах России
Вечный Огонь Победы отправится в города воинской славы и города-герои Северного Кавказа, Юга России и Крыма. Свое путешествие он начнет с мемориального... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:14
75 лет великой победы
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575883626_0:86:1500:930_1400x0_80_0_0_26435eb14c8bf7a074e44c1952dd094d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), день победы, великая отечественная война (1941-1945)

Частицы Вечного огня с Поклонной горы зажгут в городах России

12:14 17.08.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВечный огонь на Поклонной горе в Москве
Вечный огонь на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Вечный Огонь Победы отправится в города воинской славы и города-герои Северного Кавказа, Юга России и Крыма. Свое путешествие он начнет с мемориального комплекса на Поклонной горе, где 18 августа на торжественной церемонии парадный караул Преображенского полка передаст специальную капсулу участникам проекта "Ломоносовский обоз. Грозный Крым", сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.
Таким образом частица Вечного огня будет доставлена в Грозный, Магас, Владикавказ, Нальчик, Пятигорск, Черкесск, Новороссийск, Анапу, Керчь и Севастополь. Параллельно участники акции – студенты российских вузов – представят в городах свои проекты, основанные на рассказах о войне.
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"Для нас важно показать подрастающему поколению и молодежи ценность Вечного огня. В этом смысле он объединит все российские города и села, потому что война затронула каждую семью Советского Союза вне зависимости от национальности и вероисповедания. Мы хотели бы начать это путешествие Вечного огня по стране именно в год 75-летия Победы, чтобы таким образом заложить славную традицию объединения всех россиян через символ победы и памяти", – отметил автор идеи и основатель Международного Ломоносовского клуба Владимир Скрипниченко.
Проект "Ломоносовский обоз. Грозный Крым", организованный Международным Ломоносовским клубом и Федеральным агентством по делам национальностей, продлится до 1 сентября. Его участники посетят 9 субъектов РФ и 11 городов, в которых возложат венки и встретятся с ветеранами, представителями культурных автономий, руководством регионов и своими сверстниками. Основным заданием станет творческий командный проект "Легенды Победы", в котором необходимо будет рассказать свою историю Великой Отечественной войны с учетом полученных в пути сведений и историй.
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75 лет Великой ПобедыФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
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