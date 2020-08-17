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Эксперт рассказала, что сплачивало и развивало группу "Битлз" в Гамбурге
Легендарная группа "Битлз" обрела свой неповторимый стиль в Гамбурге в начале 60-х годов прошлого века, куда юные британские музыканты прибыли на первые в свой... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:03
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Эксперт рассказала, что сплачивало и развивало группу "Битлз" в Гамбурге

12:03 17.08.2020
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© AP PhotoВыступление группы The Beatles
Выступление группы The Beatles
© AP Photo
БЕРЛИН, 17 авг - РИА Новости. Легендарная группа "Битлз" обрела свой неповторимый стиль в Гамбурге в начале 60-х годов прошлого века, куда юные британские музыканты прибыли на первые в свой жизни зарубежные гастроли. Они еще несколько раз возвращались, чтобы играть в разных ночных клубах в портовом районе Санкт-Паули. Тогда уже и проявили качества, которые привели их позже на мировой музыкальный олимп, рассказала РИА Новости немецкий музыкант, композитор и автор уникального туристического маршрута в Гамбурге по местам, связанным с ливерпульской четверкой, Штефани Хемпель.

Это было 60 лет назад

Подсчитано, что за историю своих выступлений больше всего времени "Битлз" отыграли именно в Гамбурге - 1200 часов, 281 концерт в ходе пяти турне в четырех клубах. Здесь музыканты стали профессиональной группой, встретили своего будущего ударника Ринго Старра, сформировали собственный стиль и сделали знаменитые прически, которые стали частью их бренда. Как заявил Джон Леннон, "мы взрослели в Гамбурге, не в Ливерпуле". В городе в честь "Битлз" проходит музыкальный фестиваль, в районе Санкт-Паули есть площадь Битлз, на которой расположен памятник музыкантам.
"Есть история о том, что, когда "Битлз" играли в клубе Kaiserkeller, в перерывах они любили спуститься вниз по улице, пройти буквально 4-5 домов и посмотреть свое любимое шоу - это были дамские "бои в грязи". Там была очень суровая атмосфера, официантами работали бывшие боксеры. В поединках участвовали крупные женщины, которые выступали топлесс, в огромных трусах и купальных шапочках. "Звезды" этого шоу носили псевдонимы в честь морских судов, например "Титаник". Сохранилось много прекрасных фотографий этих боев, но, к сожалению, "Битлз" на них нет", - рассказала Хемпель.
По словам эксперта, в городе до настоящего времени сохранились два из четырех оригинальных клубов, в которых выступали "Битлз", в этом отношении "в Гамбурге все обстоит лучше, чем даже в Ливерпуле". Также работает еще одна битловская площадка - клуб Top Ten на улице Рипербан в районе Санкт-Паули, однако он был переименован владельцами и редко организует сегодня "живые" выступления музыкантов.
"Битлз" были не единственной командой из Ливерпуля, в начале 60-х годов в Санкт-Паули было полно групп из Англии, потому что они имели здесь возможность заработать немного денег, играя рок-н-ролл. Это были кавер-группы, исполнявшие композиции Элвиса Пресли, Чака Берри, Литтл Ричарда, и у "Битлз" тоже не было тогда собственных песен. В Санкт-Паули постоянно находились иностранные моряки, много американцев, и они хотели слушать аутентичную музыку. В Германии таких исполнителей не было, и музыкантов приглашали из Ливерпуля - они были дешевле лондонских", - раскрыла эту часть истории Хемпель.
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Она подчеркнула, что сегодня едва ли какой-нибудь музыкант может представить себе, как группы должны были тогда работать. "Это были дикие туры. "Битлз" приезжали в Гамбург пять раз с 1960 по 1961 годы, в Top Ten на Рипербане они отыграли без выходных 92 ночи подряд в качестве единственной группы на сцене, с семи вечера до четырех-пяти часов утра, с несколькими паузами по 15 минут. Но то, что ребята все время хотели развиваться, идти вперед - это уже тогда отличало "Битлз" от других групп. Многие ливерпульские "бэнды" играли одну и ту же программу. "Битлз" жадно впитывали все новое, экспериментировали, не повторяли свои сеты. Они первыми начали писать собственные песни, и это было новшество международного значения, ведь тогда группы не писали песен, у них были авторы", - подчеркнула эксперт.

Их сделал Гамбург

В Гамбурге возник уникальный визуальный образ группы "Битлз", которые начинали выступать в кожаных куртках, ориентируясь на образы американских исполнителей рок-н-ролла. Однако затем музыканты познакомились с группой молодых немецких художников и фотографов во главе с Астрид Кирхгерр и Клаусом Вурманом, которые называли себя "экзи" от слова "экзистенциалист".
"Свой стиль "Битлз" подсмотрели у "экзи", и позже он стал популярен во всем мире, в частности, прически "а-ля Битлз". Нужно сказать, это было очень смело по тем временам - ходить в таком виде по Санкт-Паули, это называлось "французский look ("образ" - англ.)". Но им было все равно - они хотели быть другими, хотели выделяться. И потом, когда они вернулись в Ливерпуль, их было просто не узнать. Они стали по-настоящему хорошей группой в Гамбурге и сплотились как коллектив, чему способствовала, конечно, и оторванность от дома, и плохие бытовые условия - они жили в двух кладовках кинотеатра "Бамби". Но они не дали себя сломать. Они использовали все возможности, чтобы становиться все лучше и лучше", - уверена Хемпель.
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В понедельник в Гамбурге в легендарном клубе Indra, где 17 августа 1960 года прошел первый концерт малоизвестной тогда группы "Битлз", в которую на тот момент входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Стюарт Сатклифф и Пит Бест, состоится шоу-концерт Stream & Shout, названный созвучно одной из песен ливерпульской четверки и посвященный 60-летнему юбилею гастролей. Выступления артистов, которые исполнят песни из репертуара "Битлз", а также очевидцев шоу группы и музыкальных экспертов будут транслироваться онлайн с 20.00 мск (21.00 по местному времени). В Большом зале Эльбской филармонии в понедельник также пройдет концерт в честь "Битлз", их мелодии исполнит джазовая пианистка Юлия Хюльсман.
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