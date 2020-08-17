https://ria.ru/20200817/1575880718.html
В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации существует подобная традиция. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T11:27
2020-08-17T12:45
верховный суд рф
общество
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https://ria.ru/20200725/1574895203.html
https://ria.ru/20200417/1570181643.html
Ольга Занкова
смешно...
129
Sergey Tanin
А до этого было запрещено???? И при чем здесь верховный суд РФ?))))
87
51
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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верховный суд рф, общество
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Верховный суд
разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации существует подобная традиция.
К такому решению суд пришел после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании "Волгофарм". Как утверждала женщина, в организации именинников всегда отпускали раньше, поэтому в свой день рождения она так и поступила, предварительно поставив в известность непосредственного руководителя.
Однако эта традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка, поэтому через месяц работодатель провел проверку и уволил сотрудницу за прогул. Она подала жалобу в суд. Сначала ее требование о восстановлении на работе и компенсации морального вреда частично удовлетворили, но вскоре это решение отменили и признали увольнение законным.
В конце концов женщина обратилась в Верховный суд, который отказался признавать правомерным вывод апелляционной инстанции о том, что истица более четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины. Коллегия по гражданским делам направила дело на пересмотр.