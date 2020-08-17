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В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием
Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации существует подобная традиция. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T12:45
верховный суд рф
общество
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https://ria.ru/20200417/1570181643.html
смешно...
129
А до этого было запрещено???? И при чем здесь верховный суд РФ?))))
87
51
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152119/55/1521195528_0:246:4501:2777_1400x0_80_0_0_238d41d299f0db7c22ef541845556520.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховный суд рф, общество

В России разрешили уходить с работы в день рождения раньше, но с условием

11:27 17.08.2020 (обновлено: 12:45 17.08.2020)
126982
© Depositphotos / gregoryleeЗастолье
Застолье
© Depositphotos / gregorylee
Застолье. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации существует подобная традиция.
К такому решению суд пришел после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании "Волгофарм". Как утверждала женщина, в организации именинников всегда отпускали раньше, поэтому в свой день рождения она так и поступила, предварительно поставив в известность непосредственного руководителя.
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Однако эта традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка, поэтому через месяц работодатель провел проверку и уволил сотрудницу за прогул. Она подала жалобу в суд. Сначала ее требование о восстановлении на работе и компенсации морального вреда частично удовлетворили, но вскоре это решение отменили и признали увольнение законным.
В конце концов женщина обратилась в Верховный суд, который отказался признавать правомерным вывод апелляционной инстанции о том, что истица более четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины. Коллегия по гражданским делам направила дело на пересмотр.
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Верховный суд РФОбщество
Популярные комментарии
смешно...
17 августа, 11:32
О Ольга Занкова
852251016
А до этого было запрещено???? И при чем здесь верховный суд РФ?))))
17 августа, 11:36
STSergey Tanin
511620018
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