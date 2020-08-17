Здравствуй, последний герой: памятник Виктору Цою

Скульптура возвышается в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов.
Скульптура возвышается в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов.
Неподалеку отсюда Виктор Цой сначала ходил в школу, а позже жил с женой и сыном.
Неподалеку отсюда Виктор Цой сначала ходил в школу, а позже жил с женой и сыном.
Петербуржцы увидели монумент в канун 30-й годовщины со дня смерти рок-музыканта.
Петербуржцы увидели монумент в канун 30-й годовщины со дня смерти рок-музыканта.
Скульптура изображает Цоя во время концерта — в характерной позе и с гитарой в руках.
Скульптура изображает Цоя во время концерта — в характерной позе и с гитарой в руках.
Фигура высотой 2,8 метра установлена на гранитный постамент.
Фигура высотой 2,8 метра установлена на гранитный постамент.
Идея поставить памятник Цою принадлежит матери музыканта.
Идея поставить памятник Цою принадлежит матери музыканта.
Инициативу обсуждали в Петербурге несколько лет.
Инициативу обсуждали в Петербурге несколько лет.
Статую певца отлили из бронзы по фотографии Юрия Чашкина.
Статую певца отлили из бронзы по фотографии Юрия Чашкина.
Автором скульптуры стал Матвей Макушкин.
Памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге.