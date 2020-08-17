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Культура
https://ria.ru/20200817/1575877790.html
Здравствуй, последний герой: памятник Виктору Цою
В Санкт-Петербурге установили памятник лидеру группы "Кино" Виктору Цою, погибшему в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Монумент, появление которого выполнило РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T14:05
культура
группа "кино"
виктор цой
санкт-петербург
фото
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санкт-петербург
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группа "кино", виктор цой, санкт-петербург, фото, фото

Здравствуй, последний герой: памятник Виктору Цою

12:40 17.08.2020 (обновлено: 14:05 17.08.2020)
11679
В Санкт-Петербурге установили памятник лидеру группы "Кино" Виктору Цою, погибшему в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Монумент, появление которого выполнило последнюю волю матери музыканта, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Скульптура возвышается в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов.

Люди у памятника лидеру группы Кино Виктору Цою скульптора Матвея Макушкина в Санкт-Петербурге
1 из 10

Скульптура возвышается в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Неподалеку отсюда Виктор Цой сначала ходил в школу, а позже жил с женой и сыном.

Памятник лидеру группы Кино Виктору Цою скульптора Матвея Макушкина в Санкт-Петербурге
2 из 10

Неподалеку отсюда Виктор Цой сначала ходил в школу, а позже жил с женой и сыном.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Петербуржцы увидели монумент в канун 30-й годовщины со дня смерти рок-музыканта.

Памятник лидеру группы Кино Виктору Цою скульптора Матвея Макушкина в Санкт-Петербурге
3 из 10

Петербуржцы увидели монумент в канун 30-й годовщины со дня смерти рок-музыканта.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Скульптура изображает Цоя во время концерта — в характерной позе и с гитарой в руках.

Люди у памятника лидеру группы Кино Виктору Цою скульптора Матвея Макушкина в Санкт-Петербурге
4 из 10

Скульптура изображает Цоя во время концерта — в характерной позе и с гитарой в руках.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Фигура высотой 2,8 метра установлена на гранитный постамент.

Женщина у памятника лидеру группы Кино Виктору Цою скульптора Матвея Макушкина в Санкт-Петербурге
5 из 10

Фигура высотой 2,8 метра установлена на гранитный постамент.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Идея поставить памятник Цою принадлежит матери музыканта.

Памятник лидеру группы Кино Виктору Цою скульптора Матвея Макушкина в Санкт-Петербурге
6 из 10

Идея поставить памятник Цою принадлежит матери музыканта.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Инициативу обсуждали в Петербурге несколько лет.

Памятник лидеру группы Кино Виктору Цою скульптора Матвея Макушкина в Санкт-Петербурге
7 из 10

Инициативу обсуждали в Петербурге несколько лет.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Статую певца отлили из бронзы по фотографии Юрия Чашкина.

Люди у памятника лидеру группы Кино Виктору Цою скульптора Матвея Макушкина в Санкт-Петербурге
8 из 10

Статую певца отлили из бронзы по фотографии Юрия Чашкина.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Автором скульптуры стал Матвей Макушкин.

Памятник лидеру группы Кино Виктору Цою скульптора Матвея Макушкина в Санкт-Петербурге
9 из 10

Автором скульптуры стал Матвей Макушкин.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге.

Памятник лидеру группы Кино Виктору Цою скульптора Матвея Макушкина в Санкт-Петербурге
10 из 10

Памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
12400216
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КультураГруппа "Кино"Виктор ЦойСанкт-ПетербургФото
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