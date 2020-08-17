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Дружелюбное семейство: за какими диковинками нужно идти в "Дом лани"
Если вы не любите шумные зоопарки с большим скоплением людей, но хотите пообщаться с животными, то прекрасной альтернативой для вас станет вольерный комплекс... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
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зеленоград, фото

Дружелюбное семейство: за какими диковинками нужно идти в "Дом лани"

10:55 17.08.2020
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Если вы не любите шумные зоопарки с большим скоплением людей, но хотите пообщаться с животными, то прекрасной альтернативой для вас станет вольерный комплекс "Дом лани". Как живут обитатели вольерного комплекса, что здесь "измеряется" в параметрах животных и чем еще он может заинтересовать, смотрите в фотогалерее РИА Новости.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Вольерный комплекс для ланей в Крюковском лесопарке Зеленограда существовал с 1968 года до конца 1980-х годов и находился на балансе зеленоградского Леспаркхоза, преемником которого стала нынешняя Дирекция природных территорий ЗелАО "Мосприроды".

В 1990-е он перестал работать, но жители мечтали о его восстановлении. Идея возрождения вольера на прежнем месте в 2013 году была поддержана мэром столицы Сергеем Собяниным. И в феврале 2015 года состоялось торжественное открытие современного вольерного комплекса.

Посетители у вольерного комплекса Дом лани в Зеленограде
1 из 7

Вольерный комплекс для ланей в Крюковском лесопарке Зеленограда существовал с 1968 года до конца 1980-х годов и находился на балансе зеленоградского Леспаркхоза, преемником которого стала нынешняя Дирекция природных территорий ЗелАО "Мосприроды".

В 1990-е он перестал работать, но жители мечтали о его восстановлении. Идея возрождения вольера на прежнем месте в 2013 году была поддержана мэром столицы Сергеем Собяниным. И в феврале 2015 года состоялось торжественное открытие современного вольерного комплекса.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

По словам главного специалиста по эколого-просветительской деятельности "Мосприроды" Александры Алферовой, в день открытия сюда привезли двух ланей: самца и самку. На тот момент им не было еще годика. Со временем они дали потомство, сейчас число особей выросло до девяти.

"Лани живут в лесной части вольерного комплекса, в полувольном содержании, им здесь просторно и комфортно. С внешней стороны лесная часть огорожена высоким забором, так как лани могут взять высоту более 2 метров", – указывает специалист.

Европейская лань в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде
2 из 7

По словам главного специалиста по эколого-просветительской деятельности "Мосприроды" Александры Алферовой, в день открытия сюда привезли двух ланей: самца и самку. На тот момент им не было еще годика. Со временем они дали потомство, сейчас число особей выросло до девяти.

"Лани живут в лесной части вольерного комплекса, в полувольном содержании, им здесь просторно и комфортно. С внешней стороны лесная часть огорожена высоким забором, так как лани могут взять высоту более 2 метров", – указывает специалист.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Рацион питания ланей разработан специалистами московского зоопарка, поэтому кормить их посетителям не рекомендуется. "Ланей нельзя перекармливать, так как из-за отсутствия чувства насыщения животные могут заболеть. В специальные кормушки каждый день в одно и то же время еду кладет сотрудник вольера. Овощи (морковь, картошка, свекла, капуста) – все это нарезается и выкладывается ровным слоем, а сверху насыпается специальный комбикорм", – говорит Алферова.

Европейская лань в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде
3 из 7

Рацион питания ланей разработан специалистами московского зоопарка, поэтому кормить их посетителям не рекомендуется. "Ланей нельзя перекармливать, так как из-за отсутствия чувства насыщения животные могут заболеть. В специальные кормушки каждый день в одно и то же время еду кладет сотрудник вольера. Овощи (морковь, картошка, свекла, капуста) – все это нарезается и выкладывается ровным слоем, а сверху насыпается специальный комбикорм", – говорит Алферова.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Вольерный комплекс спроектирован с учетом новых экологичных технологий. Например, здесь есть электростанция на солнечных батареях, которая обеспечивает работу комплекса. Также для посетителей организована специальная смотровая площадка, установлены интерактивные познавательные стенды. На галерее проводятся временные выставки фотографий и др. на тему мира природы.

"Мы занимаемся экологическим просвещением, и весь комплекс мер, прежде всего, нацелен на то, чтобы люди узнавали много о животных. Для этих целей здесь устроен амфитеатр, где проводятся разнообразные экологические мероприятия. Дети могут поучаствовать в познавательных квестах, посетить экологические кружки, чтобы узнать что-то новое о животных и растениях", – добавляет специалист "Мосприроды".

Солнечные батареи на территории вольерного комплекса Дом лани в Зеленограде
4 из 7

Вольерный комплекс спроектирован с учетом новых экологичных технологий. Например, здесь есть электростанция на солнечных батареях, которая обеспечивает работу комплекса. Также для посетителей организована специальная смотровая площадка, установлены интерактивные познавательные стенды. На галерее проводятся временные выставки фотографий и др. на тему мира природы.

"Мы занимаемся экологическим просвещением, и весь комплекс мер, прежде всего, нацелен на то, чтобы люди узнавали много о животных. Для этих целей здесь устроен амфитеатр, где проводятся разнообразные экологические мероприятия. Дети могут поучаствовать в познавательных квестах, посетить экологические кружки, чтобы узнать что-то новое о животных и растениях", – добавляет специалист "Мосприроды".

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

На территории вольерного комплекса площадью 1,2 гектара места хватает не только ланям, но и другим животным. На летний период сюда привозят кроликов и сельскохозяйственных декоративных птиц.

Лани живут в вольером комплексе постоянно.

Старший самец стада европейских ланей в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде
5 из 7

На территории вольерного комплекса площадью 1,2 гектара места хватает не только ланям, но и другим животным. На летний период сюда привозят кроликов и сельскохозяйственных декоративных птиц.

Лани живут в вольером комплексе постоянно.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Для посетителей есть три необычных познавательных стенда, где, например, можно померить свой рост в млекопитающих, сравнить размах рук с размахом крыльев некоторых птиц, а также узнать, какие следы кому из зверей принадлежат. В такой игровой форме дети лучше запоминают информацию, указывает специалист "Мосприроды".

Посетители наблюдают за европейской ланью в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде
6 из 7

Для посетителей есть три необычных познавательных стенда, где, например, можно померить свой рост в млекопитающих, сравнить размах рук с размахом крыльев некоторых птиц, а также узнать, какие следы кому из зверей принадлежат. В такой игровой форме дети лучше запоминают информацию, указывает специалист "Мосприроды".

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Если посетители вольерного комплекса захотят принести гостинцы для его обитателей, то стоит взять с собой свежие овощи, яблоки, а в качестве лакомства – ни в коем случае не печенье, а полезные каштаны, желуди и орехи. Находясь в естественной среде на территории лесопарка, лани также поедают траву, ветки и ягоды, поэтому нарушать подобный рацион все же не стоит.

Европейская лань в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде
7 из 7

Если посетители вольерного комплекса захотят принести гостинцы для его обитателей, то стоит взять с собой свежие овощи, яблоки, а в качестве лакомства – ни в коем случае не печенье, а полезные каштаны, желуди и орехи. Находясь в естественной среде на территории лесопарка, лани также поедают траву, ветки и ягоды, поэтому нарушать подобный рацион все же не стоит.

© РИА Новости / Антон Денисов
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗеленоград
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