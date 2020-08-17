Дружелюбное семейство: за какими диковинками нужно идти в "Дом лани"

Вольерный комплекс для ланей в Крюковском лесопарке Зеленограда существовал с 1968 года до конца 1980-х годов и находился на балансе зеленоградского Леспаркхоза, преемником которого стала нынешняя Дирекция природных территорий ЗелАО "Мосприроды".
В 1990-е он перестал работать, но жители мечтали о его восстановлении. Идея возрождения вольера на прежнем месте в 2013 году была поддержана мэром столицы Сергеем Собяниным. И в феврале 2015 года состоялось торжественное открытие современного вольерного комплекса.
Вольерный комплекс для ланей в Крюковском лесопарке Зеленограда существовал с 1968 года до конца 1980-х годов и находился на балансе зеленоградского Леспаркхоза, преемником которого стала нынешняя Дирекция природных территорий ЗелАО "Мосприроды".
В 1990-е он перестал работать, но жители мечтали о его восстановлении. Идея возрождения вольера на прежнем месте в 2013 году была поддержана мэром столицы Сергеем Собяниным. И в феврале 2015 года состоялось торжественное открытие современного вольерного комплекса.
По словам главного специалиста по эколого-просветительской деятельности "Мосприроды" Александры Алферовой, в день открытия сюда привезли двух ланей: самца и самку. На тот момент им не было еще годика. Со временем они дали потомство, сейчас число особей выросло до девяти.
"Лани живут в лесной части вольерного комплекса, в полувольном содержании, им здесь просторно и комфортно. С внешней стороны лесная часть огорожена высоким забором, так как лани могут взять высоту более 2 метров", – указывает специалист.
По словам главного специалиста по эколого-просветительской деятельности "Мосприроды" Александры Алферовой, в день открытия сюда привезли двух ланей: самца и самку. На тот момент им не было еще годика. Со временем они дали потомство, сейчас число особей выросло до девяти.
"Лани живут в лесной части вольерного комплекса, в полувольном содержании, им здесь просторно и комфортно. С внешней стороны лесная часть огорожена высоким забором, так как лани могут взять высоту более 2 метров", – указывает специалист.
Рацион питания ланей разработан специалистами московского зоопарка, поэтому кормить их посетителям не рекомендуется. "Ланей нельзя перекармливать, так как из-за отсутствия чувства насыщения животные могут заболеть. В специальные кормушки каждый день в одно и то же время еду кладет сотрудник вольера. Овощи (морковь, картошка, свекла, капуста) – все это нарезается и выкладывается ровным слоем, а сверху насыпается специальный комбикорм", – говорит Алферова.
Рацион питания ланей разработан специалистами московского зоопарка, поэтому кормить их посетителям не рекомендуется. "Ланей нельзя перекармливать, так как из-за отсутствия чувства насыщения животные могут заболеть. В специальные кормушки каждый день в одно и то же время еду кладет сотрудник вольера. Овощи (морковь, картошка, свекла, капуста) – все это нарезается и выкладывается ровным слоем, а сверху насыпается специальный комбикорм", – говорит Алферова.
Вольерный комплекс спроектирован с учетом новых экологичных технологий. Например, здесь есть электростанция на солнечных батареях, которая обеспечивает работу комплекса. Также для посетителей организована специальная смотровая площадка, установлены интерактивные познавательные стенды. На галерее проводятся временные выставки фотографий и др. на тему мира природы.
"Мы занимаемся экологическим просвещением, и весь комплекс мер, прежде всего, нацелен на то, чтобы люди узнавали много о животных. Для этих целей здесь устроен амфитеатр, где проводятся разнообразные экологические мероприятия. Дети могут поучаствовать в познавательных квестах, посетить экологические кружки, чтобы узнать что-то новое о животных и растениях", – добавляет специалист "Мосприроды".
Вольерный комплекс спроектирован с учетом новых экологичных технологий. Например, здесь есть электростанция на солнечных батареях, которая обеспечивает работу комплекса. Также для посетителей организована специальная смотровая площадка, установлены интерактивные познавательные стенды. На галерее проводятся временные выставки фотографий и др. на тему мира природы.
"Мы занимаемся экологическим просвещением, и весь комплекс мер, прежде всего, нацелен на то, чтобы люди узнавали много о животных. Для этих целей здесь устроен амфитеатр, где проводятся разнообразные экологические мероприятия. Дети могут поучаствовать в познавательных квестах, посетить экологические кружки, чтобы узнать что-то новое о животных и растениях", – добавляет специалист "Мосприроды".
На территории вольерного комплекса площадью 1,2 гектара места хватает не только ланям, но и другим животным. На летний период сюда привозят кроликов и сельскохозяйственных декоративных птиц.
Лани живут в вольером комплексе постоянно.
На территории вольерного комплекса площадью 1,2 гектара места хватает не только ланям, но и другим животным. На летний период сюда привозят кроликов и сельскохозяйственных декоративных птиц.
Лани живут в вольером комплексе постоянно.
Для посетителей есть три необычных познавательных стенда, где, например, можно померить свой рост в млекопитающих, сравнить размах рук с размахом крыльев некоторых птиц, а также узнать, какие следы кому из зверей принадлежат. В такой игровой форме дети лучше запоминают информацию, указывает специалист "Мосприроды".
Для посетителей есть три необычных познавательных стенда, где, например, можно померить свой рост в млекопитающих, сравнить размах рук с размахом крыльев некоторых птиц, а также узнать, какие следы кому из зверей принадлежат. В такой игровой форме дети лучше запоминают информацию, указывает специалист "Мосприроды".
Если посетители вольерного комплекса захотят принести гостинцы для его обитателей, то стоит взять с собой свежие овощи, яблоки, а в качестве лакомства – ни в коем случае не печенье, а полезные каштаны, желуди и орехи. Находясь в естественной среде на территории лесопарка, лани также поедают траву, ветки и ягоды, поэтому нарушать подобный рацион все же не стоит.
Если посетители вольерного комплекса захотят принести гостинцы для его обитателей, то стоит взять с собой свежие овощи, яблоки, а в качестве лакомства – ни в коем случае не печенье, а полезные каштаны, желуди и орехи. Находясь в естественной среде на территории лесопарка, лани также поедают траву, ветки и ягоды, поэтому нарушать подобный рацион все же не стоит.