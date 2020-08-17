Дружелюбное семейство: за какими диковинками нужно идти в "Дом лани"

Вольерный комплекс для ланей в Крюковском лесопарке Зеленограда существовал с 1968 года до конца 1980-х годов и находился на балансе зеленоградского Леспаркхоза, преемником которого стала нынешняя Дирекция природных территорий ЗелАО "Мосприроды".

В 1990-е он перестал работать, но жители мечтали о его восстановлении. Идея возрождения вольера на прежнем месте в 2013 году была поддержана мэром столицы Сергеем Собяниным. И в феврале 2015 года состоялось торжественное открытие современного вольерного комплекса.