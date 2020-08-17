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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200817/1575876462.html
В Москве выявили 690 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 690, Санкт-Петербурге — 159, Подмосковье —153, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f8a0f6973143e614dd1693662fa87f02.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), севастополь, санкт-петербург, общество

В Москве выявили 690 новых случаев COVID-19

10:34 17.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 690, Санкт-Петербурге — 159, Подмосковье —153, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 690, 2. Санкт-Петербург 159, 3. Московская область 153", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Севастополе - восемь, Чечне - четыре, Еврейской автономной области - три.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)СевастопольСанкт-ПетербургОбщество
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