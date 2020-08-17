https://ria.ru/20200817/1575874902.html
Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау
В столкновениях экоактивистов с сотрудниками Башкирской содовой компании на горе Куштау в Башкирии пострадали двое полицейских, сообщил глава республики Радий... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T10:14
2020-08-17T16:35
радий хабиров
республика башкортостан
происшествия
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https://ria.ru/20200816/1575853584.html
Иван Широн
А уголовные дела за бездействия полиции за субботний инцидент будет заводиться?! Частную собственность порушали на глазах у милиции, мужиков в автозаки, женщин и бабушек идентично вытолкали (вроде у одной бабушки перелом ноги). В чужом глазу соринку видет, в своем бревно не замечает. Или думал обидет женщин и лес рубить начнет?! Не ожидали что народ на след день приедет в такой колличестве. Сразу за стол переговоров, но желчь осталась, уголовные дела хочет завести. Клоунада.
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республика башкортостан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радий хабиров, республика башкортостан, происшествия
УФА, 17 авг — РИА Новости.
В столкновениях экоактивистов с сотрудниками Башкирской содовой компании
на горе Куштау в Башкирии пострадали двое полицейских, сообщил глава республики Радий Хабиров
на оперативном совещании регионального правительства.
"БСК встретила довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников Куштау, и это начало превращаться в сильное столкновение. Столкновения привели к тому, что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо, безусловно. То, что касается нападения на сотрудников органов внутренних дел, будет предметом серьезного уголовного разбирательства", — сказал он.
Оба полицейских сейчас в больнице, добавил Хабиров, попросив оказать помощь и другим пострадавшим, если они есть.
"Потому что там довольно большая свалка была. Никому не нужная", — заключил он.
Башкирское МВД ситуацию не комментирует.
В последние дни на Куштау проходят акции протеста из-за разработки месторождения, которую ведет БСК. Накануне Хабиров пообщался с протестующими и заявил, что все работы приостановят
, пока не будет найден компромисс. При этом он поддержал предложение экоактивистов о создании координационного совета по вопросу шихана.
Куштау — один из четырех шиханов (одиночных гор), расположенных в районе Стерлитамака. Еще с советских времен БСК разрабатывала разрабатывала одну из гор — Шахтау, которая сейчас практически исчезла. Из оставшихся трех для разработки подходит шихтан Тратау, но он имеет статус природного объекта. В 2018 году БСК заявляла, что после 2022-го может прекратить производство из-за нехватки сырья, а это оставит без работы тысячу жителей Стерлитамака.
В результате в прошлом году глава Башкирии разрешил компании разрабатывать шихан Куштау. Это вызвало протесты активистов — они пикетируют вырубки леса, а БСК жалуется, что не может вести разработку.
Два оставшихся шихана — Тратау и Юрактау — власти решили включить в состав геопарка "Торатау" со статусом памятников природы республиканского значения.