Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

УФА, 17 авг — РИА Новости. В столкновениях экоактивистов с сотрудниками В столкновениях экоактивистов с сотрудниками Башкирской содовой компании на горе Куштау в Башкирии пострадали двое полицейских, сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.

"БСК встретила довольно сильное общественное сопротивление со стороны защитников Куштау, и это начало превращаться в сильное столкновение. Столкновения привели к тому, что пострадали и люди, и сотрудники органов внутренних дел. Это недопустимо, безусловно. То, что касается нападения на сотрудников органов внутренних дел, будет предметом серьезного уголовного разбирательства", — сказал он.

Оба полицейских сейчас в больнице, добавил Хабиров, попросив оказать помощь и другим пострадавшим, если они есть.

"Потому что там довольно большая свалка была. Никому не нужная", — заключил он.

Башкирское МВД ситуацию не комментирует.

В последние дни на Куштау проходят акции протеста из-за разработки месторождения, которую ведет БСК. Накануне Хабиров пообщался с протестующими и заявил, что все работы приостановят , пока не будет найден компромисс. При этом он поддержал предложение экоактивистов о создании координационного совета по вопросу шихана.

Куштау — один из четырех шиханов (одиночных гор), расположенных в районе Стерлитамака. Еще с советских времен БСК разрабатывала разрабатывала одну из гор — Шахтау, которая сейчас практически исчезла. Из оставшихся трех для разработки подходит шихтан Тратау, но он имеет статус природного объекта. В 2018 году БСК заявляла, что после 2022-го может прекратить производство из-за нехватки сырья, а это оставит без работы тысячу жителей Стерлитамака.

В результате в прошлом году глава Башкирии разрешил компании разрабатывать шихан Куштау. Это вызвало протесты активистов — они пикетируют вырубки леса, а БСК жалуется, что не может вести разработку.