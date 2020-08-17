Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575871398.html
Ъ: финансирование проекта "Искусственный интеллект" сократят в разы
Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) решили в разы сократить его финансирование, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T15:12
россия
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1400x0_80_0_0_a8be3807a5e7a38dcc2ceb41c76cbe11.jpg
https://ria.ru/20200730/1575148872.html
https://ria.ru/20200725/1574843579.html
https://ria.ru/20200715/1574349181.html
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1400x0_80_0_0_a8be3807a5e7a38dcc2ceb41c76cbe11.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_454:0:3195:2056_1400x0_80_0_0_12d3ed23f10041cb11fb01c6a87a3799.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_797:0:2853:2056_1400x0_80_0_0_bf7e08cbce9e8a123d9c4efa536a18cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), министерство финансов рф (минфин россии), технологии

Ъ: финансирование проекта "Искусственный интеллект" сократят в разы

08:57 17.08.2020 (обновлено: 15:12 17.08.2020)
25566
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) решили в разы сократить его финансирование, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи России Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти.
Еще в начале этого года на проект до конца 2024 года планировалось направить 125 миллиардов рублей, включая 89,7 миллиарда бюджетных средств. Сейчас речь идет лишь о 27,7 миллиарда рублей, включая 22,4 миллиарда из бюджета, пишет газета. По ее информации, аналогичные данные содержатся в презентации Сбербанка, который также ответственен за проект.
ИИ-процессор
30 июля, 10:38РИА Наука
Россияне пока считают ИИ чудом, показало исследование
В пресс-службах Минэкономразвития, правительства и АНО "Цифровая экономика", курирующих проект, не ответили на запросы газеты. В Минфине и Сбербанке вопросы переадресовали в Минкомсвязь. Там изданию заявили, что окончательный бюджет проекта еще не утвержден, работа над ним продолжается.
Как пишет газета, детали сокращения бюджетов частично описаны в презентации: это финансирование мероприятий за счет бюджетов других федеральных проектов и ведомств, а также объединение мероприятий. "В связи с секвестром бюджета финансирование всех мероприятий уменьшено", — говорится в статье со ссылкой на документ.
При этом в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 3 июля есть поручение Минкомсвязи выделить около 25 миллиардов рублей из нацпрограммы "Цифровая экономика" на ряд мероприятий по развитию ИИ до 2024 года.
Современная медицина
25 июля, 08:00Хорошие новости
Будущее близко: искусственный интеллект приходит на помощь врачам
Источник издания, знакомый с процессом бюджетирования, утверждает, что речь идет не о снижении бюджета, а об "изменении подхода к его формированию": 22,4 миллиарда рублей — это только "центральная часть", которая будет направлена на расходы, связанные с разработкой, а другие статьи будут финансироваться из бюджетов на цифровизацию других федеральных ведомств. Собеседник газеты говорит, что, таким образом, общий бюджет может оказаться даже больше ранее объявленного.
Федеральный проект ИИ готовится около года, его паспорт должен быть утвержден до 31 августа. Весной сообщалось, что расходы могут пересмотреть, также обсуждался вариант объединения с существующим проектом "Цифровые технологии". По мнению источника, близкого к рабочей группе по ИИ АНО "Цифровая экономика", ключевая проблема в подготовке проекта — разногласия федеральных ведомств по его отдельным положениям. Источник опасается, что паспорт не успеют согласовать до конца лета.
Машинный перевод и озвучка
15 июля, 08:00РИА Наука
Нейросеть подает голос. Неожиданные успехи искусственного интеллекта
431962317
Обсудить 5
РоссияМаксим ПаршинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Технологии
Рекомендуем
Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал забастовки на заводах
Актер Михаил Ефремов садится в автомобиль у здания Пресненского суда города Москвы после заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Друг Ефремова рассказал о его ночных "прогулках" под домашним арестом
Полицейский
Член ОПГ десять лет скрывался от полиции благодаря пластической хирургии
Актер Шон Пенн на Каннском кинофестивале, 2016 год
Главный голливудский скандалист. Шону Пенну — 60
Кадры прилета на завод вертолета Лукашенко
Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ
Сцена из мюзикла Анна Каренина
Мюзикл "Анна Каренина" 8 сентября открывает сезон
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт
Схематическое изображение мембранно-электродного блока разработанной батареи
Российские химики создали новую конструкцию батареи будущего
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев обратился к белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Тюрьма
Верховный суд признал движение АУЕ* экстремистским
Вид на здание посольства РФ в Гааге
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
Кадр из фильма Красотка в ударе
Комедия "Красотка в ударе" возглавила прокат в России и СНГ в выходные
Задержание подозреваемых в попытке сбыта героина в Омской области
Двух жителей Омска задержали за попытку сбыта партии героина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
04:19Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей
04:17В Благовещенске ввели режим ЧС
04:02Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
03:52Кузнецова назвала возраст вывезенных из Сирии российских детей
03:43Кузнецова рассказала о ходе работы над вывозом российских детей из Сирии
03:41Дегтярев обратился к участникам митингов в Хабаровске
03:34Сомнолог оценила пользу гаджетов для идеального пробуждения
03:31Названа опасность яблок
03:30Эксперт объяснил, зачем на земле включать режим полета у смартфона
03:27Физики изучили условия, при которых не работает третий закон Ньютона
03:24Трамп пообещал помиловать одного "очень важного человека"
03:12Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
03:07Дилеры рассказали о "злой шутке" с продавцами автомобилей в России
03:04В "Роскосмосе" озвучили планы по ракете "Союз-2"
02:53В консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали нападения на дипмиссию
02:29Названы возможные сроки повторного заражения коронавирусом
02:27Дипломатам генконсульства России в Нью-Йорке поступили угрозы убийством
02:23Трамп заявил об опасности превращения США во "вторую Венесуэлу"
02:16Ирландия не стала признавать результаты выборов президента в Белоруссии
Лента новостейМолния