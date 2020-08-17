Ъ: финансирование проекта "Искусственный интеллект" сократят в разы

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) решили в разы сократить его финансирование, пишет газета " Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) решили в разы сократить его финансирование, пишет газета " Коммерсант " со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи России Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти.

Еще в начале этого года на проект до конца 2024 года планировалось направить 125 миллиардов рублей, включая 89,7 миллиарда бюджетных средств. Сейчас речь идет лишь о 27,7 миллиарда рублей, включая 22,4 миллиарда из бюджета, пишет газета. По ее информации, аналогичные данные содержатся в презентации Сбербанка , который также ответственен за проект.

В пресс-службах Минэкономразвития, правительства и АНО "Цифровая экономика", курирующих проект, не ответили на запросы газеты. В Минфине и Сбербанке вопросы переадресовали в Минкомсвязь. Там изданию заявили, что окончательный бюджет проекта еще не утвержден, работа над ним продолжается.

Как пишет газета, детали сокращения бюджетов частично описаны в презентации: это финансирование мероприятий за счет бюджетов других федеральных проектов и ведомств, а также объединение мероприятий. "В связи с секвестром бюджета финансирование всех мероприятий уменьшено", — говорится в статье со ссылкой на документ.

При этом в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 3 июля есть поручение Минкомсвязи выделить около 25 миллиардов рублей из нацпрограммы "Цифровая экономика" на ряд мероприятий по развитию ИИ до 2024 года.

Источник издания, знакомый с процессом бюджетирования, утверждает, что речь идет не о снижении бюджета, а об "изменении подхода к его формированию": 22,4 миллиарда рублей — это только "центральная часть", которая будет направлена на расходы, связанные с разработкой, а другие статьи будут финансироваться из бюджетов на цифровизацию других федеральных ведомств. Собеседник газеты говорит, что, таким образом, общий бюджет может оказаться даже больше ранее объявленного.