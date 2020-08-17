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Эксперты рассказали, как помочь ребенку адаптироваться в новой школе
Переводить ребенка в новую школу лучше с началом учебного года, а чтобы он не испытывал стресс, следует подготовить его заранее, познакомить с новыми условиями... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T09:29
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социальный навигатор, сн_образование, ольга ярославская, москва, общество

Эксперты рассказали, как помочь ребенку адаптироваться в новой школе

08:25 17.08.2020 (обновлено: 09:29 17.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ школе
В школе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В школе. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Переводить ребенка в новую школу лучше с началом учебного года, а чтобы он не испытывал стресс, следует подготовить его заранее, познакомить с новыми условиями и подобрать учителя, исходя из принятого в семье порядка, рассказали опрошенные РИА новости эксперты.
Эксперты сходятся во мнении, что прежде чем переводить ребенка в другую школу, нужно взвесить все "за" и "против" и решить, насколько серьезны причины перевода и стоит ли это делать. По мнению детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской, школа должна быть максимально близкой к дому, чтобы у ребенка была внеклассная жизнь и компания.
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"Чтобы понять, как действовать при переводе ребенка в другую школу, нужно знать, почему вы меняете школу. По моему убеждению, самая лучшая школа – та, которая находится во дворе. Потому что только в дворовой школе ребенок будет иметь полноценное детство с друзьями. Когда вы возите ребенка в другой квартал или район, то досуг ребенка будет проходить вне его школьной компании, вне тех интересных событий, которые обычно происходят после уроков. А в классе он будет восприниматься как чужой, который только учиться здесь. Поэтому надо подумать сто раз, прежде чем менять школу", - считает омбудсмен.

Когда менять школу

Нейропсихолог, детский психолог высшей категории Юлия Пунина отмечает, что торопиться с решением о переводе не стоит и потому, что переход в другую школу в любом случае будет стрессом для школьника, независимо от его возраста.
"В любом возрасте, ребенок, меняя одни условия на другие, испытывает адаптационный стресс. Это будет оказывать влияние на его самочувствие и на многие другие вещи, потому что это смена коллектива, возможно лишение друзей, которые были в предыдущей школе, смена взрослых, которые начинают его окружать, это новая подстройка под коллектив, в котором ему надо занять определенную роль. Допустим, в предыдущем классе ребенок занимал лидерские позиции, был местной звездой, а перейдя в другую школу, ему придется самоутверждаться заново. Это может вызвать определенные сложности", - рассказывает Пунина.
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По ее мнению, решаясь на перевод ребенка в другое учебное заведение, стоит помнить и о времени перехода - не стоит делать этого в середине учебного года.
"Если мы делаем переход в середине учебного года, то это самый неблагоприятный вариант. Это можно сделать только, если это обосновано какой-то серьезной причиной, например, тем, что в предыдущей школе ребенок столкнулся с буллингом. Если мы говорим не о таких вещах, а о ребенке, который нормально существовал в своем коллективе, то в середине учебного года перевод в другую школу и смена условий может являться косвенной причиной того, что у ребенка может ухудшиться успеваемость, потому что все его адаптационные ресурсы будут брошены на привыкание к новым условиям, на построение отношений", - говорит Пунина.
По ее словам, самый оптимальный вариантом будет перевод после окончания учебного года, кроме того, ребенка нужно заранее к этому подготовить.
"Оптимальным будет вариант предупредить ребенка заранее, что ему предстоит смена школы, чтобы он мог закончить учебный год, попрощаться со своим коллективом, свыкнуться с этой мыслью, и уже с нового учебного года пойти в новую школу", - говорит Пунина.
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Как помочь ребенку

Как отмечает психолог Пунина, снизить уровень страха ребенка перед сменой обстановки поможет информирование.
"Если мы говорим о том, что любой переход – это провокатор тревожности, это про неизвестность, то с любой тревожностью помогает информирование. Чем больше ребенок будет знать о новых условиях, тем проще будет протекать процесс перевода", - считает Пунина.
По ее словам, лучше по возможности до официального перехода приехать в школу вместе с ребенком, показать ее ему. Также, по мнению психолога, благоприятным фактором будет наличие знакомых детей в новой школе. "Такие факторы будут снижать ситуационную тревожность в связи с переходом, чем, когда ребенка просто кидают в полную неизвестность", - пояснила Пунина.
В свою очередь детский омбудсмен Ярославская считает, что особенно в начальной школе очень важно построить контакт с новым учителем.
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"В начальной школе нужно выбирать учителя. Дети в таком возрасте еще маленькие, они разные: одни доигрывают, другие уже настроены на работу. Если в семье мягкое отношение к ребенку и режиму, то нужен мягкий человек, если в семье соблюдается режим, вы требовательный родитель - подойдет соответствующий педагог. Нужно, чтобы ребенку было понятно, комфортно, тогда школа не будет для него стрессом. Не думайте, что если вы баловали ребенка, а теперь хотите призвать к порядку, то это сделает кто-то за вас. Хотите организованного сына или дочку – будьте сами такими", - считает Ярославская.

Признаки трудностей

Как отметила психолог Пунина, после перевода в новый класс, какое-то время нужно внимательнее последить за состоянием ребенка, потому что не всегда он сможет сам признаться в существовании каких-то проблем на новом месте.
"Дети могут по-разному выдавать проявления эмоциональных сложностей. Обращать внимание следует прежде всего на общий фон настроения: в каком состоянии ребенок приходит со школы, и в каком настроении он туда уходит. Потому что маленькие дети, если есть какие-то проблемы, иногда будут говорить о том, что они не хотят идти в школу, а иногда они выдают симптомы телесного характера, и это случается чаще всего", - говорит Пунина.
Так, например, ребенок может внезапно начать чаще болеть, или у него начнут появляться головные боли, когда он делает уроки, или приступы боли в животе, особенно если предстоят контрольные.
"То есть, если у ребенка резко меняется соматический статус, это повод присмотреться к ситуации, подумать, связано ли это конкретно с желанием/нежеланием ходить в школу. Нужно обратить внимание на то, как он отзывается об учителях, как он рассказывает о том, появились ли у него новые друзья. То есть по маленькому ребенку это видно, он не будет этого скрывать, а будет проявлять либо на словах, либо телесными симптомами", - говорит Пунина.
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Со старшими детьми все зависит от степени доверия и теплоты контакта с родителями, говорит психолог.
"Если доверительного контакта не случилось, то подросток может реагировать проявлением замкнутости, может усилиться его отгороженность, нежелание ничего рассказывать. И это нежелание находиться в конкретном месте будет отражаться на успеваемости, у него пропадет всякая мотивация что-либо делать в учебном плане. На такие вещи стоит обращать внимание и выходить на доверительный уровень общения, чтобы прояснить ситуацию и вовремя подключиться, чтобы не довести ситуацию до каких-то критичных моментов", - говорит Пунина.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеОльга ЯрославскаяМоскваОбщество
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