Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200817/1575869356.html
В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T04:13
анна маркс
институт прогрессивного образования
россия
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
https://cdn21.img.ria.ru/images/73489/43/734894383_0:48:3005:1738_1400x0_80_0_0_1b205db2c7de97dbaf1a511c7671b28d.jpg
https://ria.ru/20200814/1575789134.html
https://ria.ru/20200813/1575720620.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/73489/43/734894383_0:48:3005:1738_1400x0_80_0_0_1b205db2c7de97dbaf1a511c7671b28d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/73489/43/734894383_169:0:2836:2000_1400x0_80_0_0_f3bfdb7c31533a492d83b0bdcec439e5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/73489/43/734894383_503:0:2503:2000_1400x0_80_0_0_571c68c701910ef0162fce32b53614d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна маркс, институт прогрессивного образования, россия, татьяна голикова, общество

В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек

03:15 17.08.2020 (обновлено: 04:13 17.08.2020)
888
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПервоклассники
Первоклассники
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Первоклассники. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. Текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
Анна Маркс отмечает, что по данным опроса института, проведенного с 1 по 10 августа среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов, 56% участников намерены проводить ребенка на первый урок. Большинство (83%) заявили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день первого сентября на несколько часов позднее установленного графика.
Ученики, соблюдающие социальную дистанцию, у входа в школу села Домна Читинского района Забайкальского края
14 августа, 15:23Распространение нового коронавируса
В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года
Однако 37% родителей заявляют, что не могут отпроситься с работы — по таким причинам, как снижение доходов в период пандемии, из-за они не могут взять дополнительный выходной за свой счет; невозможность отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, а также отказ со стороны руководства.
Отмечается, что по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября, в частности для учащихся начальной школы и особенно первоклассников, крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка, "испытывающего сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную, и способствует его быстрой и комфортной адаптации к новой среде".
Ученицы в школьном кабинете
13 августа, 04:05
Прическу первоклассниц признали опасной
"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября", — подчеркивается в обращении.
811006
Обсудить 1
Анна МарксИнститут прогрессивного образованияРоссияТатьяна ГоликоваОбщество
Рекомендуем
Тест Ишихара
Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
Пассажирский самолет в небе
Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
Скорая помощь
В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
Смартфон
Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
Девушка с апельсином
Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
Кош-Агачская солнечная электростанция
Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Полиция США
В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
Телеведущая Ксения Бородина
"Совсем зажрались!": Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Мужчина из Сочи, жонглировавший 2-х месячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях
В крови жонглировавшего ребенком мужчины нашли следы наркотиков
Пляж на побережье Балтийского моря
Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Назван самый вредный продукт для почек
04:42Мишустин рассказал о планах по выплатам медикам за работу с COVID-19
04:22Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
03:27Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:15В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
03:12Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
03:08Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
03:02В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
03:02Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
03:00Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
02:56Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
02:43В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
02:42В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
02:10Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа
00:57Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
00:56В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой
00:23Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
00:18Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах
00:15Названы регионы России с самым доступным бензином
00:00Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
Лента новостейМолния