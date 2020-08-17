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У Майли Сайрус вышел клип на трек Midnight Sky в стиле диско
Американская певица Майли Сайрус представила на YouTube клип на новый трек Midnight Sky — первый у поп-звезды в этом году. РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T00:51
2020-08-17T00:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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майли сайрус, музыка, новости культуры, youtube
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Американская певица Майли Сайрус представила на YouTube клип на новый трек Midnight Sky — первый у поп-звезды в этом году.
В ролике, выпущенном в поддержку песни, Сайрус, которая сама снимала это видео, погружает зрителей в атмосферу ушедшей эпохи диско: зеркальные шары, блестящие костюмы и броский макияж.
Midnight Sky — последний сингл будущего седьмого студийного альбома поп-певицы She is Miley Cyrus. Но он не о любви, как может многим показаться на первый взгляд.
"Это песня о свободе, на что указывают строки: "Я рождена, чтобы бежать, я никому не принадлежу. Нет, мне не нужно, чтобы ты меня любил", — пояснили представители Майли Сайрус.
Выход седьмого студийного альбома исполнительницы состоится позже в этом году.