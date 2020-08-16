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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575867792.html
Макрон поддержал протесты в Белоруссии
Евросоюз должен продолжать поддерживать мирные протесты в Белоруссии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T23:56
протесты в белоруссии
эммануэль макрон
александр лукашенко
франция
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, белоруссия, в мире

Макрон поддержал протесты в Белоруссии

23:56 16.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз должен продолжать поддерживать мирные протесты в Белоруссии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В Минске в воскресенье прошел многотысячный митинг противников действующей белорусской власти, мероприятие не было согласовано с городскими властями. Участники митинга прошли от стелы "Минск – город-герой" до Дома правительства, они провели акции протеста возле СИЗО, где содержатся некоторые лидеры белорусской оппозиции. По оценкам СМИ, число участников мероприятия могло превышать 100 тысяч человек.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
14 августа, 20:59Акценты
Беспринципное вмешательство. Польша и Литва рвутся помочь БелоруссииДепутаты Литовского сейма намерены поехать в Белоруссии, для того чтобы следить за ситуацией в стране и выступить в качества посредника. В стороне не осталась и соседняя Польша, премьер-министр которой предложил открыть границы для пострадавших белорусов.
"Европейский союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета", - написал французский лидер в Twitter.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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