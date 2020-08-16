Макрон поддержал протесты в Белоруссии

Беспринципное вмешательство. Польша и Литва рвутся помочь Белоруссии Депутаты Литовского сейма намерены поехать в Белоруссии, для того чтобы следить за ситуацией в стране и выступить в качества посредника. В стороне не осталась и соседняя Польша, премьер-министр которой предложил открыть границы для пострадавших белорусов.