Макрон поддержал протесты в Белоруссии

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз должен продолжать поддерживать мирные протесты в Белоруссии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В Минске в воскресенье прошел многотысячный митинг противников действующей белорусской власти, мероприятие не было согласовано с городскими властями. Участники митинга прошли от стелы "Минск – город-герой" до Дома правительства, они провели акции протеста возле СИЗО, где содержатся некоторые лидеры белорусской оппозиции. По оценкам СМИ, число участников мероприятия могло превышать 100 тысяч человек.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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