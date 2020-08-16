https://ria.ru/20200816/1575867544.html
"Без лишней демагогии". Наргиз намерена судиться с Жириновским
Российская певица Наргиз указала оскорбившему ее лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому на нарушение закона. Об этом артистка написала в Instagram. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T23:23
2020-08-16T23:23
культура
россия
наргиз (певица)
лдпр
владимир жириновский
общество
политика
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия, наргиз (певица), лдпр, владимир жириновский, общество, политика