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"Без лишней демагогии". Наргиз намерена судиться с Жириновским
Российская певица Наргиз указала оскорбившему ее лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому на нарушение закона. Об этом артистка написала в Instagram. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T23:23
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353
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культура, россия, наргиз (певица), лдпр, владимир жириновский, общество, политика

"Без лишней демагогии". Наргиз намерена судиться с Жириновским

23:23 16.08.2020
2497
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наргиз
Певица Наргиз
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российская певица Наргиз указала оскорбившему ее лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому на нарушение закона. Об этом артистка написала в Instagram.
Ранее в эфире телеканала НТВ политик назвал артистку "чудищем" и "обезьяной".
Как отметила Наргиз, она посоветовалась со своим юристом и теперь намерена подать в суд.
"Без лишней демагогии, осведомляю об этом факте как самого господина Жириновского, так и вас, друзья мои", — написала она.
Иван Охлобыстин
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КультураРоссияНаргиз (певица)ЛДПРВладимир ЖириновскийОбществоПолитика
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