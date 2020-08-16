Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

ЛОНДОН/НУР-СУЛТАН, 16 авг — РИА Новости. Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть сына Айсултана.

"Моя семья опустошена потерей нашего любимого Айсултана, и мы просим уединения в это очень трудное время", — говорится в заявлении, направленном в РИА Новости.

Сегодня утром сайт zakon.kz сообщил о смерти 29-летнего внука Назарбаева в Лондоне. По предварительной информации, причиной стал сердечный приступ.

В начале года Айсултан рассказывал, что попросил в Британии политического убежища. Мужчина отмечал, что беспокоится за свою безопасность. Он также обвинял руководство Казахстана в коррупции и давлении со стороны членов своей семьи.

Власти страны отмечали, что подобные заявления направлены на то, чтобы дискредитировать Нурсултана Назарбаева.