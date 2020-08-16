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Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына
Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть сына Айсултана. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T22:52
дарига назарбаева
казахстан
в мире
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РИА Новости
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353
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дарига назарбаева, казахстан, в мире

Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

18:36 16.08.2020 (обновлено: 22:52 16.08.2020)
15640
© Фото : страница Айсултана Назарбаева в соцсетиАйсултан Назарбаев
Айсултан Назарбаев
© Фото : страница Айсултана Назарбаева в соцсети
ЛОНДОН/НУР-СУЛТАН, 16 авг — РИА Новости. Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть сына Айсултана.
"Моя семья опустошена потерей нашего любимого Айсултана, и мы просим уединения в это очень трудное время", — говорится в заявлении, направленном в РИА Новости.
Сегодня утром сайт zakon.kz сообщил о смерти 29-летнего внука Назарбаева в Лондоне. По предварительной информации, причиной стал сердечный приступ.
В начале года Айсултан рассказывал, что попросил в Британии политического убежища. Мужчина отмечал, что беспокоится за свою безопасность. Он также обвинял руководство Казахстана в коррупции и давлении со стороны членов своей семьи.
Власти страны отмечали, что подобные заявления направлены на то, чтобы дискредитировать Нурсултана Назарбаева.
В прошлом году суд в Лондоне приговорил Айсултана к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Приговор также предусматривал испытательный срок в течение 18 месяцев и лечение от наркозависимости.
981249431
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Дарига НазарбаеваКазахстанВ мире
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