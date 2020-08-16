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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200816/1575862146.html
Названы самые опасные места распространения коронавируса
Ночные клубы, пабы и бары являются самыми опасными местами по распространению коронавируса. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные изданием The Telegraph. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T18:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
южная корея
сеул
лестер
в мире
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южная корея
сеул
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, южная корея, сеул, лестер, в мире

Названы самые опасные места распространения коронавируса

18:20 16.08.2020 (обновлено: 18:56 16.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Ночные клубы, пабы и бары являются самыми опасными местами по распространению коронавируса. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные изданием The Telegraph.
По словам профессора молекулярной биологии Ноттингемского университета Джонатана Болла, большинство людей посещает такие заведения для общения, при котором сложно соблюдать социальную дистанцию.
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Также издание приводит в пример случай "суперраспространителя" из Южной Кореи. Мужчина за один вечер посетил пять баров и ночных клубов. Позднее он сдал положительный тест на COVID-19, после чего выяснилось, что его поход по ночным заведениям спровоцировал заражение коронавирусной инфекцией еще ста человек. После этого мэр Сеула принял решения закрыть бары и клубы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулЛестерВ мире
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