Названы самые опасные места распространения коронавируса

По словам профессора молекулярной биологии Ноттингемского университета Джонатана Болла, большинство людей посещает такие заведения для общения, при котором сложно соблюдать социальную дистанцию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента начала пандемии коронавирусом заразились более 21 миллиона человек. Жертвами болезни стали свыше 761 тысячи человек.