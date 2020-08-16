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Названы смертельно опасные продукты
Американское Управление по санитарному надзору составило список смертельно опасных продуктов, которые ежедневно употребляются в пищу. Турецкая газета Sözcü, в... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T20:40
здоровье - общество
сша
питание
в мире
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При неправильном приготовлении, любой продукт может стать опасным. Пустая статья.
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575864747_0:180:3072:1908_1400x0_80_0_0_848ac5be20ebcde8013704f9fbe5b003.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
здоровье - общество, сша, питание, в мире

Названы смертельно опасные продукты

18:05 16.08.2020 (обновлено: 20:40 16.08.2020)
32480
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТунец на прилавке торгового ряда
Тунец на прилавке торгового ряда
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тунец на прилавке торгового ряда. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американское Управление по санитарному надзору составило список смертельно опасных продуктов, которые ежедневно употребляются в пищу. Турецкая газета Sözcü, в свою очередь, изучила перечень и пояснила каждый пункт.
Как отмечает издание, составители включили следующие продукты:
яйца. При неправильном приготовлении они могут стать источником инфекции, вызванной бактериями сальмонеллы. Эксперты советуют хранить их в холодильнике, тщательно готовить и следить за свежестью. Также следует воздержаться от блюд, содержащих сырые яйца.
Грибы. Как известно, некоторые грибы настолько ядовиты, что могут убить человека. Чтобы избежать отравления или летального исхода, стоит лишний раз убедиться в безопасности продукта, который вы собираетесь приготовить.
Брокколи. Зеленые овощи, и брокколи в частности, следует тщательно мыть, чтобы избежать попадания в организм опасных бактерий — таких как, например, кишечная палочка. Обратить внимание также стоит на салат-латук, шпинат и рукколу. Эти зеленые листовые овощи также могут быть переносчиками инфекций.
Кофе. Про вред этого напитка, как пишет Sözcü, сказано многое — он приводит к пожелтению зубов, обезвоживанию и нарушению режима сна. Помимо этого, при попадании горячей жидкости на кожу могут возникнуть ожоги третьей степени. Авторы статьи приводят в качестве примера судебный иск женщины к одной из кофейных компаний, чей напиток она пролила на себя и попала в больницу. Тогда появилось правило писать на стаканчиках предупреждение "Осторожно, горячий кофе".
Тунец. Несмотря на то что эта рыба является одной из самых употребляемых в мире, для некоторых людей она представляет угрозу. В частности, он опасен для детей и младенцев в утробе матери: белый тунец в больших количествах оказывает негативное влияние на их нервную систему.
Арахис. Авторы материала приводят данные, согласно которым арахис является одной из самых распространенных причин смерти от пищевой аллергии.
Устрицы. За приготовлением этого продукта также следует следить. Устрицы становятся переносчиками инфекций из-за загрязнения водоемов, на дне которых они обитают, питаясь планктоном и "впуская" в себя бактерии.
Сосиски. Издание приводит исследование, согласно которому 20 процентов приступов удушья во время еды у детей в возрасте до десяти лет происходят из-за сосисок.
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Кумкват
Вчера, 15:10
Найден необычный продукт для борьбы с раком
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Здоровье - ОбществоСШАПитаниеВ мире
Популярные комментарии
Макароны. Если промахнуться вилкой, то можно попасть в глаз!
16 августа, 18:08
nakιs Kamakιs
104531100
При неправильном приготовлении, любой продукт может стать опасным. Пустая статья.
16 августа, 18:08
ООлег
7602002
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