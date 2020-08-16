В МВД Белоруссии прокомментировали гибель протестующего в Минске

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.
Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.
Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.
Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.
Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.
Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.
Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.
В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.
Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".
Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".
За событиями наблюдало большое число людей.
За событиями наблюдало большое число людей.
Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.
Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.
Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.
Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.
Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.
Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.
Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.
Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.
Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.
Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".
За событиями наблюдало большое число людей.
Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.
Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.
Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.