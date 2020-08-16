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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200816/1575861656.html
В МВД Белоруссии прокомментировали гибель протестующего в Минске
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев допустил, что в погибшего при протестах в Минске участника акций оппозиции Александра Тарайковского могли стрелять РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T20:19
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575587705.html
А зачем врали, что он в милиционеров бросался чем-то? Нет вам веры.
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А глава МВД засланный "казачек"...Мне его лицо сразу не понравилось...!
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии прокомментировали гибель протестующего в Минске

17:59 16.08.2020 (обновлено: 20:19 16.08.2020)
10626
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Протесты в Минске
МИНСК, 16 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев допустил, что в погибшего при протестах в Минске участника акций оппозиции Александра Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.
"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке? Это, если и резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником", - сказал Караев в видео, которое опубликовал портал Tut.by.
Протесты в Белоруссии
10 августа, 14:54Протесты в Белоруссии
"Заварушку подкинули". Продолжатся ли митинги в Белоруссии
Похороны погибшего Тарайковского прошли в субботу в белорусской столице. К месту панихиды на улице Ольшевского в Минске пришли сотни человек, чтобы проститься с ним.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
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Коктейли Молотова и первый погибший: ночь протестов в Минске
© AP Photo / Sergei Grits

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

Сотрудники правоохранительных органов бьют протестующих на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

© AP Photo / Sergei Grits
© AP Photo

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

Протестующие несут раненого мужчину во время столкновений с полицией после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
2 из 15

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

© AP Photo
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске
3 из 15

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AFP 2020 / Sergei Gapon

В силовиков полетели коктейли Молотова.

Сотрудники правоохранительных органов проходят мимо здания с надписью Лукашенко уходи! во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
4 из 15

В силовиков полетели коктейли Молотова.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AP Photo / Sergei Grits

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Раненный мужчина после столкновений с полицией на протесте в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
5 из 15

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

© AP Photo / Sergei Grits
© REUTERS / Vasily Fedosenko

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

Полицейские машины таранят заграждения во время митинга после президентских выборов в Минске, Беларусь. 11 августа 2020
6 из 15

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
7 из 15

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Там же звучали выстрелы.

Сотрудник правоохранительных органов с протестующими женщинами во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
8 из 15

Там же звучали выстрелы.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующих вытеснили во дворы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
9 из 15

Протестующих вытеснили во дворы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Sergei Grits

За событиями наблюдало большое число людей.

Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

© AP Photo / Sergei Grits
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

Люди на митинге после президентских выборов в Минске, Беларусь, 11 августа 2020
11 из 15

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беспорядки завершились поздно ночью.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 15

Беспорядки завершились поздно ночью.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Sergei Grits

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

Люди во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь
15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 15

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.

© AP Photo / Sergei Grits
2 из 15

Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.

© AP Photo
3 из 15

Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 15

В силовиков полетели коктейли Молотова.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
5 из 15

Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

© AP Photo / Sergei Grits
6 из 15

В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
7 из 15

Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".

© REUTERS / Vasily Fedosenko
8 из 15

Там же звучали выстрелы.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 15

Протестующих вытеснили во дворы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 15

За событиями наблюдало большое число людей.

© AP Photo / Sergei Grits
11 из 15

Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
12 из 15

Беспорядки завершились поздно ночью.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
13 из 15

Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.

© AP Photo / Sergei Grits
14 из 15

Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
15 из 15

Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
317321436
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А зачем врали, что он в милиционеров бросался чем-то? Нет вам веры.
16 августа, 18:03
Фёдор Сергеев
54001120
А глава МВД засланный "казачек"...Мне его лицо сразу не понравилось...!
16 августа, 18:03
Деда Паша
1531002
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