В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

"Наращивания в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части альянса не представляет угрозу для какой-либо страны, носит исключительно оборонительный характер, соразмерно и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира", — говорится в документе.