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В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией
Присутствие НАТО в Восточной Европе строго оборонительно, не представляет угрозы и продиктовано целью предотвращения конфликтов и сохранения мира, говорится в... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T17:56
восточная европа
оана лунгеску
александр лукашенко
нато
белоруссия
литва
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
восточная европа, оана лунгеску, александр лукашенко, нато, белоруссия, литва, в мире

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

17:16 16.08.2020 (обновлено: 17:56 16.08.2020)
37492
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаг НАТО
Флаг НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаг НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Присутствие НАТО в Восточной Европе строго оборонительно, не представляет угрозы и продиктовано целью предотвращения конфликтов и сохранения мира, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО "лязгают гусеницами" у ворот Белоруссии, идет наращивание военной мощи у западных границ страны. А ранее он выразил обеспокоенность наращиванием вооруженного компонента в Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.
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"Наращивания в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части альянса не представляет угрозу для какой-либо страны, носит исключительно оборонительный характер, соразмерно и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира", — говорится в документе.

В НАТО подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией в Белоруссии. "НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. Генеральный секретарь (НАТО Йенс Столтеберг. — Прим. ред.) сказал, что основополагающие свободы должны уважаться, включая свободу слова и право на мирный протест", — подчеркнула Лунгеску.
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Восточная ЕвропаОана ЛунгескуАлександр ЛукашенкоНАТОБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
На кого Югославия напала в 1999 г. история умалчивает
16 августа, 17:22
Иван Грозный
20400004
По поводу оборонительного характера присутствия войск НАТО - это смешно!
16 августа, 17:25
salivina
18510014
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