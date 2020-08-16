Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Газета отмечает, что во время пандемии многократно возросло число звонков по видеосвязи с помощью различных сервисов. Однако такие перемены обрадовали далеко не всех: многие люди недовольны тем, как выглядят в кадре. Из-за этого они все активнее пользуются услугами пластических хирургов.