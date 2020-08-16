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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200816/1575854854.html
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Пластическая хирургия переживает бум на фоне распространения коронавируса, сообщило издание New York Times. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T18:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
атланта
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье, атланта, сша, в мире

Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

14:53 16.08.2020 (обновлено: 18:19 16.08.2020)
20475
© Depositphotos / fizkesРазговор по видеосвязи
Разговор по видеосвязи
© Depositphotos / fizkes
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Пластическая хирургия переживает бум на фоне распространения коронавируса, сообщило издание New York Times.
Газета отмечает, что во время пандемии многократно возросло число звонков по видеосвязи с помощью различных сервисов. Однако такие перемены обрадовали далеко не всех: многие люди недовольны тем, как выглядят в кадре. Из-за этого они все активнее пользуются услугами пластических хирургов.
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"У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году", — призналась доктор Дайана Александер, пластический хирург из Атланты.
Она рассказала, что с 18 мая и до конца июля провела 251 процедуру. По ее словам, большинство клиентов приходят к ней со словами: "Я созванивалась через Zoom и не знаю, что случилось, но я выгляжу ужасно".
Издание называет подобный тренд неожиданным, поскольку пластическая хирургия в США достаточно дорогая: стоимость различных процедур колеблется в промежутке от 3,3 тысячи долларов до 25 тысяч долларов. При этом пластические операции зачастую не покрываются страховкой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеАтлантаСШАВ мире
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