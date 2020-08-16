https://ria.ru/20200816/1575854179.html
"Забеременевшая от десятилетнего" школьница родила дочь
Четырнадцатилетняя жительница Красноярского края Дарья, утверждавшая, что забеременела от десятилетнего друга, родила девочку, сообщает Starhit. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:39
2020-08-16T15:44
красноярский край
общество
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https://ria.ru/20200122/1563755246.html
Виталий Алексеев
Из другого источника -16-летний папка)
27
Ярослав Антропов
Не виноватая я, он сам пришел! Я хорошая девочка.
25
15
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, общество