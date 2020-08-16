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"Забеременевшая от десятилетнего" школьница родила дочь
Четырнадцатилетняя жительница Красноярского края Дарья, утверждавшая, что забеременела от десятилетнего друга, родила девочку, сообщает Starhit. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:44
красноярский край
общество
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25
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красноярский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
красноярский край, общество

"Забеременевшая от десятилетнего" школьница родила дочь

14:39 16.08.2020 (обновлено: 15:44 16.08.2020)
70653
© РИА Новости / Игорь ОнучинМедицинский работник и младенец
Медицинский работник и младенец
© РИА Новости / Игорь Онучин
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Четырнадцатилетняя жительница Красноярского края Дарья, утверждавшая, что забеременела от десятилетнего друга, родила девочку, сообщает Starhit.
Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Другие подробности пока не сообщаются. О беременности школьницы стало известно в январе этого года.
Дарья утверждала, что отцом ребенка является ее десятилетний друг. Однако экспертиза показала, что ее приятель не имеет к ребенку никакого отношения.
Позже школьница призналась, что ее изнасиловал 15-летний подросток. Сейчас он находится под следствием.
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