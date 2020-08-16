Путин выразил соболезнования близким в связи с уходом из жизни Губенко

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Жанне Болотовой, супруге скончавшегося депутата Мосгордумы Николая Губенко, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что Губенко умер от остановки сердца.
"Уважаемая Жанна Андреевна, примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем. Российская культура, все мы понесли огромную, невосполнимую утрату... Светлая память о Николае Николаевиче навсегда останется в сердцах его коллег, друзей, учеников, в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что Губенко "всю свою жизнь преданно служил избранному делу, людям, отечеству", а также был человеком "удивительного, щедрого таланта, образцом честности и порядочности, искренности и верности своим принципам и в творчестве, и на общественном поприще".
Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. Губенко снимался в фильмах "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Мне двадцать лет" ("Застава Ильича") Марлена Хуциева, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Прошу слова" Глеба Панфилова и других.