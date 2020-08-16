Путин выразил соболезнования близким в связи с уходом из жизни Губенко

"Уважаемая Жанна Андреевна, примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем. Российская культура, все мы понесли огромную, невосполнимую утрату... Светлая память о Николае Николаевиче навсегда останется в сердцах его коллег, друзей, учеников, в наших сердцах", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Губенко "всю свою жизнь преданно служил избранному делу, людям, отечеству", а также был человеком "удивительного, щедрого таланта, образцом честности и порядочности, искренности и верности своим принципам и в творчестве, и на общественном поприще".