Собянин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Губенко

"Сегодня не стало депутата Мосгордумы, народного артиста, режиссера, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко. Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком. Соболезную родным и близким Николая Николаевича. Светлая память", - пишет Собянин в своих социальных сетях.