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Собянин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Губенко
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Мосгордумы Николая Губенко, отметив, что их связывала многолетняя совместная... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:08
умер николай губенко
московская городская дума
николай губенко
сергей собянин
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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умер николай губенко, московская городская дума, николай губенко, сергей собянин, москва

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Губенко

14:11 16.08.2020 (обновлено: 15:08 16.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Николай Губенко
 Николай Губенко
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Губенко. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Мосгордумы Николая Губенко, отметив, что их связывала многолетняя совместная работа.
Ранее в воскресенье председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил о смерти своего коллеги Николая Губенко.
"Сегодня не стало депутата Мосгордумы, народного артиста, режиссера, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко. Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком. Соболезную родным и близким Николая Николаевича. Светлая память", - пишет Собянин в своих социальных сетях.
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Умер Николай ГубенкоМосковская городская думаНиколай ГубенкоСергей СобянинМосква
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