https://ria.ru/20200816/1575853009.html
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Губенко
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Мосгордумы Николая Губенко, отметив, что их связывала многолетняя совместная... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T14:11
2020-08-16T15:08
умер николай губенко
московская городская дума
николай губенко
сергей собянин
москва
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https://ria.ru/20200816/1575851833.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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