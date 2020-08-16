В Москве обнаружили краснокнижных жуков

"Специалисты Мосприроды во время ежедневного мониторинга природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" сфотографировали жуков несколько видов, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы. Они отличаются внешне, ведут разный образ жизни, но каждый из них полезен для окружающей среды", - говорится в сообщении.