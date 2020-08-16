https://ria.ru/20200816/1575847953.html
В Москве обнаружили краснокнижных жуков
Специалисты Мосприроды обнаружили краснокнижных жуков в столичном парке "Кузьминки-Люблино", сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:00
2020-08-16T11:26
мосприрода
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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мосприрода, москва
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Специалисты Мосприроды обнаружили краснокнижных жуков в столичном парке "Кузьминки-Люблино", сообщается на сайте мэра Москвы.
"Специалисты Мосприроды во время ежедневного мониторинга природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" сфотографировали жуков несколько видов, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы. Они отличаются внешне, ведут разный образ жизни, но каждый из них полезен для окружающей среды", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты, в частности, обнаружили в столичном парке лептуру красную, дровосека-кожевника, жука-могильщика, а также бронзовку мраморную.