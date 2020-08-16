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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200816/1575847500.html
В России за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 68 человек с COVID-19, за все время — 15 685, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
санкт-петербург
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, москва, санкт-петербург

В России за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

10:34 16.08.2020
321
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи подстанции
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. За сутки в России умерли 68 человек с COVID-19, за все время — 15 685, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 68 летальных случаев... За весь период по России умерло 15 685 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 11 человек умерли в Москве, 10 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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