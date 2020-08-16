https://ria.ru/20200816/1575847500.html
В России за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 68 человек с COVID-19, за все время — 15 685, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:34
2020-08-16T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
санкт-петербург
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https://ria.ru/20200812/1575655849.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, санкт-петербург