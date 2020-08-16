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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200816/1575847466.html
В Москве выявили 688 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в Москве — 688, Санкт-Петербурге — 163, Подмосковье — 154, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339980_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_594cf5aa48349d0a62c9e61b054b1b1b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 688 новых случаев COVID-19

10:34 16.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в Москве — 688, Санкт-Петербурге — 163, Подмосковье — 154, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 688, 2. Санкт-Петербург 163, 3. Московская область 154", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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