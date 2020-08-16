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В Ленинградской области девочка упала с электрички
Девочка в Ленинградской области забралась на железнодорожный состав, где получила удар током и упала, в настоящее время она в больнице, сообщает Северо-Западное РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T10:29
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области девочка упала с электрички

10:29 16.08.2020
2077
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЭлектричка на платформе
Электричка на платформе
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Электричка на платформе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 авг - РИА Новости. Девочка в Ленинградской области забралась на железнодорожный состав, где получила удар током и упала, в настоящее время она в больнице, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По данным следствия, вечером 15 августа девочку ударило током, когда она залезла на железнодорожный состав и упала оттуда. Ребенок с ожогами и телесными повреждениями доставлен в Подпорожскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) устанавливаются обстоятельства травмирования девочки 2007 года рождения.
Автомобиль Следственного комитета РФ
10 августа, 09:34
Ребенок в Бурятии, чей отец воровал электричество, погиб от удара током
6733065
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Следственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПроисшествия
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