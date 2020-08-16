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В школах Москвы отработали онлайн-форматы учебы
Онлайн-форматы учебы отработаны на случаи локальных заражений коронавирусом в школах Москвы, которые начнут свою работу в обычном режиме с 1 сентября, сообщил... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T08:55
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, сергей собянин, москва

В школах Москвы отработали онлайн-форматы учебы

08:55 16.08.2020
1756
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДистанционное обучение школьников
Дистанционное обучение школьников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Онлайн-форматы учебы отработаны на случаи локальных заражений коронавирусом в школах Москвы, которые начнут свою работу в обычном режиме с 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
"Если локально будут заражения, у нас всегда отработаны онлайн-форматы учебы, ну, надеюсь, что в целом процесс будет более стабильным", - сказал Собянин.
Он напомнил, что учебный год начнётся в традиционном очном формате с 1 сентября, но с рядом ограничений и правил в связи с коронавирусом: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением передвижения детей между кабинетами и помещениями школы.
День знаний в школе №11 в Краснодаре
14 августа, 17:03
Массовые мероприятия останутся под запретом в школах РФ до конца 2020-го
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииСергей СобянинМосква
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