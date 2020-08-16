https://ria.ru/20200816/1575845256.html
В школах Москвы отработали онлайн-форматы учебы
Онлайн-форматы учебы отработаны на случаи локальных заражений коронавирусом в школах Москвы, которые начнут свою работу в обычном режиме с 1 сентября, сообщил... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T08:55
2020-08-16T08:55
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
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https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575794939.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, сергей собянин, москва