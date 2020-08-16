Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время митинга у здания суда. Архивное фото

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время митинга у здания суда

"Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом", — утверждает депутат.

По его словам, Порошенко постарается захватить "несколько административных зданий, возможно, даже офис президента", а также потребует проведения досрочных выборов и президента, и парламента.

Кива заявил, что участвовать в перевороте будут люди, которые "имеют желание и опыт свержения власти", а украинские СМИ станут освещать происходящее как демократический процесс.

"Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот", — заключил депутат.

Ранее Кива говорил о том, что Порошенко якобы готовит переворот, который "закончит президентство" Владимира Зеленского . По его словам, свержение власти намечено на осень.