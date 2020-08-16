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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T12:15
ситуация на украине
илья кива
петр порошенко
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владимир зеленский
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в мире
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Переворот уже был в 2014, и независимости нет на этой территории.
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Готовим попкорн - должно быть по круче чем в КВН )))
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на украине, илья кива, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

02:38 16.08.2020 (обновлено: 12:15 16.08.2020)
87568
© AFP 2020 / Sergei SupinskyСторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время митинга у здания суда
Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время митинга у здания суда
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время митинга у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом", — утверждает депутат.

По его словам, Порошенко постарается захватить "несколько административных зданий, возможно, даже офис президента", а также потребует проведения досрочных выборов и президента, и парламента.
Кива заявил, что участвовать в перевороте будут люди, которые "имеют желание и опыт свержения власти", а украинские СМИ станут освещать происходящее как демократический процесс.
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"Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот", — заключил депутат.
Ранее Кива говорил о том, что Порошенко якобы готовит переворот, который "закончит президентство" Владимира Зеленского. По его словам, свержение власти намечено на осень.
Порошенко фигурирует в более чем двух десятках уголовных дел, в том числе о госизмене, о Минских соглашениях, незаконном ввозе на Украину коллекции картин, разжигании межрелигиозной розни в связи с получением Украиной томоса об автокефалии, покупке телеканала "Прямой", продаже завода "Кузница на Рыбальском". Как заявлял бывший руководитель группы следователей Олег Корецкий, 80 процентов этих дел не имеют никакой перспективы.
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Обсудить 78
Ситуация на УкраинеИлья КиваПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Переворот уже был в 2014, и независимости нет на этой территории.
16 августа, 04:01
Leroy Cox
16971403
Готовим попкорн - должно быть по круче чем в КВН )))
16 августа, 02:48
SSSergo Suhov
126300215
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