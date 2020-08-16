https://ria.ru/20200816/1575843036.html
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T02:38
2020-08-16T12:15
ситуация на украине
илья кива
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200810/1575501847.html
Leroy Cox
Переворот уже был в 2014, и независимости нет на этой территории.
184
Sergo Suhov
Готовим попкорн - должно быть по круче чем в КВН )))
164
78
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ситуация на украине, илья кива, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Бывший президент Петр Порошенко
планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne д
епутат Верховной рады
от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
.
"Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом", — утверждает депутат.
По его словам, Порошенко постарается захватить "несколько административных зданий, возможно, даже офис президента", а также потребует проведения досрочных выборов и президента, и парламента.
Кива заявил, что участвовать в перевороте будут люди, которые "имеют желание и опыт свержения власти", а украинские СМИ станут освещать происходящее как демократический процесс.
"Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот", — заключил депутат.
Ранее Кива говорил о том, что Порошенко якобы готовит переворот, который "закончит президентство" Владимира Зеленского
. По его словам, свержение власти намечено на осень.
Порошенко фигурирует в более чем двух десятках уголовных дел, в том числе о госизмене, о Минских соглашениях, незаконном ввозе на Украину коллекции картин, разжигании межрелигиозной розни в связи с получением Украиной томоса об автокефалии, покупке телеканала "Прямой", продаже завода "Кузница на Рыбальском". Как заявлял бывший руководитель группы следователей Олег Корецкий, 80 процентов этих дел не имеют никакой перспективы.