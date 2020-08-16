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Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
США на следующей неделе запустят механизм восстановления санкций против Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T01:10
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана

01:08 16.08.2020 (обновлено: 01:10 16.08.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. США на следующей неделе запустят механизм восстановления санкций против Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.
В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.
"Мы знали, каким будет голосование (в СБ ООН по резолюции США). Мы будем восстанавливать санкции. Вы увидите это на следующей неделе", - сказал американский президент журналистам в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси. Трансляция его пресс-конференции велась на сайте Белого дома.
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Ранее постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что США начнут запуск процедуры восстановления санкций против Ирана в рамках резолюции 2231 в ближайшие дни.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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511700427
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