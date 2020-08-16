Названы самые популярные направления для коротких авиапутешествий

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. По данным сервиса путешествий, российские туристы стали выбираться чаще в короткие поездки на выходные, сообщает Biletix.

Согласно аналитике компании, доля броней авиабилетов туда-обратно с вылетом в пятницу-субботу и возвращением в воскресенье-понедельник выросла в июле с 6,3 процента до 8,4 процента по сравнению с прошлым годом.

При этом средний чек на авиабилеты на подобные поездки ниже, чем при более продолжительных путешествиях. В среднем "перелет на уикенд" обошелся туристам в июле в 6 694 рубля, на более длительное время – в 7 791 рублей.

Самые популярные направления выходного дня по России – Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Анапа.