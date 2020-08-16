https://ria.ru/20200816/1575812797.html
Названы самые популярные направления для коротких авиапутешествий
По данным сервиса путешествий, российские туристы стали выбираться чаще в короткие поездки на выходные, сообщает Biletix. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T15:59
2020-08-16T15:59
республика крым
санкт-петербург
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туризм
туризм
новости - туризм
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https://ria.ru/20200708/1573616371.html
республика крым
санкт-петербург
москва
сочи
анапа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152514/10/1525141096_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_f2a61134d6bc2c9776eadba12f5edecb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, санкт-петербург, коронавирус в россии, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, новости - туризм, москва, сочи, анапа
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. По данным сервиса путешествий, российские туристы стали выбираться чаще в короткие поездки на выходные, сообщает Biletix.
Согласно аналитике компании, доля броней авиабилетов туда-обратно с вылетом в пятницу-субботу и возвращением в воскресенье-понедельник выросла в июле с 6,3 процента до 8,4 процента по сравнению с прошлым годом.
При этом средний чек на авиабилеты на подобные поездки ниже, чем при более продолжительных путешествиях. В среднем "перелет на уикенд" обошелся туристам в июле в 6 694 рубля, на более длительное время – в 7 791 рублей.
Самые популярные направления выходного дня по России – Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Анапа.
Наиболее востребованы такие путешествия среди туристов 30-35 лет (на втором месте – 25-30 лет). 13,8 процента отправляются в короткие туры вместе с детьми.