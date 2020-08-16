Туристы стали чаще искать билеты в Казахстан

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После того, как Казахстан сообщил о готовности открыть границу с Россией, количество поисков билетов выросло, сообщает Туту.ру.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий, 13 августа число запросов на перелеты в Казахстан увеличилось в три раза по сравнению со средним уровнем первой декады месяца. Аналитики добавляют, что число запросов на фоне новостей о возможном возобновлении авиасообщения сразу же вернулось на уровень августа 2019 года.

Средний чек по уже проданным билетам на сентябрь — октябрь из Москвы в Алматы (самое популярное авианаправление в Казахстане у российских путешественников) составляет 9 839 рублей в одну сторону, 15 002 рубля туда-обратно.

Но, несмотря на резкий рост поисков рейсов в Казахстан, покупать билеты туда люди не торопятся, всплеска продаж пока не произошло. Скорее всего, российские путешественники предпочитают дождаться официального объявления открытия авиасообщения со стороны наших властей. А жителям Казахстана доступна опция репатриационных рейсов.