Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200816/1575811858.html
Туристы стали чаще искать билеты в Казахстан
После того, как Казахстан сообщил о готовности открыть границу с Россией, количество поисков билетов выросло, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T13:21
коронавирусы
туризм
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
авиабилеты
пассажиры
новости - туризм
москва
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155210/73/1552107365_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_9b717e0639df5ddeafb5764d066202ce.jpg
https://ria.ru/20200814/1575702021.html
москва
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155210/73/1552107365_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_9b717e0639df5ddeafb5764d066202ce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155210/73/1552107365_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e9b615774245c083bb545b40c78d549d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155210/73/1552107365_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_a59e63807894267f0d25595c3077fa89.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирусы, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, авиабилеты, пассажиры, новости - туризм, москва, казахстан

Туристы стали чаще искать билеты в Казахстан

13:21 16.08.2020
2219
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТриумфальная арка в Нур-Султане
Триумфальная арка в Нур-Султане
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После того, как Казахстан сообщил о готовности открыть границу с Россией, количество поисков билетов выросло, сообщает Туту.ру.
По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий, 13 августа число запросов на перелеты в Казахстан увеличилось в три раза по сравнению со средним уровнем первой декады месяца. Аналитики добавляют, что число запросов на фоне новостей о возможном возобновлении авиасообщения сразу же вернулось на уровень августа 2019 года.
Средний чек по уже проданным билетам на сентябрь — октябрь из Москвы в Алматы (самое популярное авианаправление в Казахстане у российских путешественников) составляет 9 839 рублей в одну сторону, 15 002 рубля туда-обратно.
Но, несмотря на резкий рост поисков рейсов в Казахстан, покупать билеты туда люди не торопятся, всплеска продаж пока не произошло. Скорее всего, российские путешественники предпочитают дождаться официального объявления открытия авиасообщения со стороны наших властей. А жителям Казахстана доступна опция репатриационных рейсов.
Эксперты напоминают, что для тех, кто прилетает международными нерегулярными пассажирскими авиарейсами, действуют меры предосторожности. Во-первых, обязательно измерение температуры и заполнение анкеты. Во-вторых, возможен карантин. Если есть справка об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом обследования ПЦР, с момента получения которой прошло не более пяти суток на момент пересечения госграницы Казахстана, можно перемещаться по стране. При отсутствии справки необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 по месту пребывания (для иностранных граждан) или по месту проживания (для граждан Республики Казахстан) в течение 48 часов со дня прилета. Другой вариант — домашний карантин на 14 дней.
Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе
14 августа, 08:00Туризм
Шесть туристических мест в России для тех, кто скучает по Европе
910001
ТуризмКоронавирусыКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмавиабилетыпассажирыНовости - ТуризмМоскваКазахстан
Рекомендуем
Петергоф, Санкт-Петербург
Названы самые популярные направления для коротких авиапутешествий
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Бородина пожаловалась на неудобства отдыха в Крыму
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор
Медицинский работник и младенец
"Забеременевшая от десятилетнего" школьница родила дочь
Айсултан Назарбаев
В Лондоне умер 30-летний внук Назарбаева
Художественный руководитель театра Николай Губенко
Умер Николай Губенко
Кумкват
Найден необычный продукт для борьбы с раком
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Задержанные в Минске россияне раскрыли детали поездки в Белоруссию
Летучая мышь
Раскрыта новая версия появления возбудителя COVID-19
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия серьезно изучает идею США создать линию связи по космосу
Папа Римский Франциск
Папа Римский призвал к отказу от насилия в Белоруссии
Истребитель Су-27СМ
Су-27 подняли в воздух из-за итальянского самолета над Черным морем
Люди на митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости в Минске, Беларусь
В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко
Тунец на прилавке торгового ряда
Названы смертельно опасные продукты
Разговор по видеосвязи
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22Белорусские силовики пожаловались на полученные на протестах травмы
03:27Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:15В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
03:12Офтальмолог объяснила, почему мужчины и женщины по-разному видят цвета
03:08Вильфанд заявил о "потрясающих" рекордах тепла на Северной Земле
03:02В МЧС уточнили количество жертв ДТП в Хабаровском крае
03:02Эксперт рассказал о секретных кодах, позволяющих управлять смартфоном
03:00Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего
02:56Назван единственный способ борьбы с целлюлитом
02:43В ДТП в Хабаровском крае погибли три человека
02:42В Техасе неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрельбу
02:10Израильские танки ударили по объектам ХАМАС в секторе Газа
00:57Аэропорт Дубая начал использовать собак для обнаружения COVID-19
00:56В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой
00:23Синоптик сообщил о редком температурном явлении на Балтике
00:18Вильфанд предупредил москвичей о низких температурах
00:15Названы регионы России с самым доступным бензином
00:00Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом
23:56Макрон поддержал протесты в Белоруссии
23:29В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Лента новостейМолния