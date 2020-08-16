Туристы стали чаще искать билеты в Казахстан

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. После того, как Казахстан сообщил о готовности открыть границу с Россией, количество поисков билетов выросло, сообщает Туту.ру.
По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий, 13 августа число запросов на перелеты в Казахстан увеличилось в три раза по сравнению со средним уровнем первой декады месяца. Аналитики добавляют, что число запросов на фоне новостей о возможном возобновлении авиасообщения сразу же вернулось на уровень августа 2019 года.
Средний чек по уже проданным билетам на сентябрь — октябрь из Москвы в Алматы (самое популярное авианаправление в Казахстане у российских путешественников) составляет 9 839 рублей в одну сторону, 15 002 рубля туда-обратно.
Но, несмотря на резкий рост поисков рейсов в Казахстан, покупать билеты туда люди не торопятся, всплеска продаж пока не произошло. Скорее всего, российские путешественники предпочитают дождаться официального объявления открытия авиасообщения со стороны наших властей. А жителям Казахстана доступна опция репатриационных рейсов.
Эксперты напоминают, что для тех, кто прилетает международными нерегулярными пассажирскими авиарейсами, действуют меры предосторожности. Во-первых, обязательно измерение температуры и заполнение анкеты. Во-вторых, возможен карантин. Если есть справка об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом обследования ПЦР, с момента получения которой прошло не более пяти суток на момент пересечения госграницы Казахстана, можно перемещаться по стране. При отсутствии справки необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 по месту пребывания (для иностранных граждан) или по месту проживания (для граждан Республики Казахстан) в течение 48 часов со дня прилета. Другой вариант — домашний карантин на 14 дней.