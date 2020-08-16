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https://ria.ru/20200816/1575793040.html
Современная методика сокращает послеоперационную реабилитацию пациентов
Главный принцип медицины – не навреди. На вопрос о том, как провести операцию с минимальным стрессом для человека и избежать осложнений, ответили в... РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T08:01
хорошие новости
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
хорошие новости, чувашская республика (чувашия)

Современная методика сокращает послеоперационную реабилитацию пациентов

08:01 16.08.2020
1362
© РИА Новости / Кирилл ШипицинВрачи во время операции в больнице
Врачи во время операции в больнице
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный принцип медицины – не навреди. На вопрос о том, как провести операцию с минимальным стрессом для человека и избежать осложнений, ответили в Республиканском клиническом онкологическом диспансере минздрава Чувашии. Благодаря программе Fast track surgery у пациентов медицинского учреждения сокращается срок лечения и снижаются негативные последствия для организма, а срок пребывания в стационаре после операции сокращается с 21-го до 5 дней.
"Этот подход у нас в клинике используется уже пять лет. Все это время он развивался, более широко внедрялся. Сегодня он используется во многих лечебных учреждениях России", – отметил Сергей Прокопьев, заместитель главного врача по хирургической помощи.
Раньше перед операцией пациент не ел, а после операции в течение трех-четырех дней находился в постели без права вставать и самостоятельно передвигаться, в некоторых случаях долго не мог есть и так далее. Согласно программе Fast track surgery, большинство этих требований устарели.
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"По современной концепции признано, что длительное нахождение пациента приводит к статистически значимому увеличению количества послеоперационных осложнений. Это различного рода послеоперационные пневмонии, пролежни, гиподинамия, тромбы, которые могут стать причиной летального исхода", – отметил Сергей Прокопьев.
В диспансере перед операцией пациенту подробно объясняют, как его будут готовить, что планируется сделать и что ему следует ожидать в послеоперационном периоде. Важно, что его не ограничивают в питании перед операцией.
"Если у пациента утром планируется операция, вечером в любом случае у него есть легкий ужин. Прием жидкости прекращаем только за 2–3 часа до операции. Все это снижает стрессовую реакцию организма", – объяснил заместитель главного врача.
Еще важно, что пациент поступает в диспансер только накануне операции и не задерживается после ее проведения.

Нахождение в стационаре сокращается до суток, а после операции, если раньше мы держали 17–21 день, то Fast track surgery позволяет выписать через пять дней. На третьи сутки после операции наш пациент все ест, активно ходит и полностью обеспечивает себя", – сказал Прокопьев.

Такой подход к лечению дает положительные результаты и активно внедряется в российскую систему здравоохранения.
"Даже негативно настроенные хирурги стали позитивно относится к Fast track surgery и начали ее использовать", – заключил Сергей Прокопьев.
Первые работы по Fast track surgery начали за границей в конце 1980 – начале 1990-х. Самое большое исследование по этой тематике проводилось в Великобритании с 1988 по 2013 год.
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