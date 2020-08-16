Современная методика сокращает послеоперационную реабилитацию пациентов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Главный принцип медицины – не навреди. На вопрос о том, как провести операцию с минимальным стрессом для человека и избежать осложнений, ответили в Республиканском клиническом онкологическом диспансере минздрава Чувашии. Благодаря программе Fast track surgery у пациентов медицинского учреждения сокращается срок лечения и снижаются негативные последствия для организма, а срок пребывания в стационаре после операции сокращается с 21-го до 5 дней.

"Этот подход у нас в клинике используется уже пять лет. Все это время он развивался, более широко внедрялся. Сегодня он используется во многих лечебных учреждениях России", – отметил Сергей Прокопьев, заместитель главного врача по хирургической помощи.

Раньше перед операцией пациент не ел, а после операции в течение трех-четырех дней находился в постели без права вставать и самостоятельно передвигаться, в некоторых случаях долго не мог есть и так далее. Согласно программе Fast track surgery, большинство этих требований устарели.

"По современной концепции признано, что длительное нахождение пациента приводит к статистически значимому увеличению количества послеоперационных осложнений. Это различного рода послеоперационные пневмонии, пролежни, гиподинамия, тромбы, которые могут стать причиной летального исхода", – отметил Сергей Прокопьев.

В диспансере перед операцией пациенту подробно объясняют, как его будут готовить, что планируется сделать и что ему следует ожидать в послеоперационном периоде. Важно, что его не ограничивают в питании перед операцией.

"Если у пациента утром планируется операция, вечером в любом случае у него есть легкий ужин. Прием жидкости прекращаем только за 2–3 часа до операции. Все это снижает стрессовую реакцию организма", – объяснил заместитель главного врача.

Еще важно, что пациент поступает в диспансер только накануне операции и не задерживается после ее проведения.

Нахождение в стационаре сокращается до суток, а после операции, если раньше мы держали 17–21 день, то Fast track surgery позволяет выписать через пять дней. На третьи сутки после операции наш пациент все ест, активно ходит и полностью обеспечивает себя", – сказал Прокопьев.

Такой подход к лечению дает положительные результаты и активно внедряется в российскую систему здравоохранения.

"Даже негативно настроенные хирурги стали позитивно относится к Fast track surgery и начали ее использовать", – заключил Сергей Прокопьев.